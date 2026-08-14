FOTO: Cuti Romero se despidió del Tottenham antes de su llegada al Atlético de Madrid.

Cristian “Cuti” Romero cerró su etapa en el Tottenham y se despidió del club inglés antes de comenzar una nueva experiencia en su carrera: será jugador del Atlético de Madrid, donde estará bajo las órdenes de Diego “Cholo” Simeone.

El defensor cordobés, surgido de Belgrano, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado por un video con imágenes de sus cinco temporadas en Londres. En el comienzo de la grabación, Romero aparece hablando en inglés.

Sin embargo, fue la carta que acompañó la publicación la que concentró el mayor contenido emocional de su despedida.

La emotiva carta del Cuti Romero

“Hoy, me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas”, escribió el futbolista.

Romero recordó además el objetivo que se había propuesto cuando llegó al Tottenham: dejar una huella en la historia de la institución.

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Today, I say goodbye to a place that, for five seasons, was much more than a club. It was my home, my challenge and the place where my family and I built such an important part of our lives.



I leave with a heart full of memories and enormous pride for everything we lived and… pic.twitter.com/Bc340TKNtq — Cuti Romero (@CutiRomero2) August 14, 2026

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“Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y lograr algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: levantar un trofeo de nuevo. Y lo hicimos”, expresó.

El cordobés reconoció que su paso por el club tuvo momentos difíciles, aunque prefirió quedarse con las experiencias positivas y con las personas que lo acompañaron durante esos años.

“Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años”, señaló.

El agradecimiento a los hinchas del Tottenham

Romero también tuvo palabras especiales para los simpatizantes del club londinense, a quienes agradeció por el cariño recibido desde su llegada.

“Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de ustedes desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí”, escribió.

El defensor también hizo una autocrítica sobre su recorrido: “Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que sintetizó el vínculo construido con la institución.

“Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre permanecerá aquí. Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy como uno de ustedes para siempre”, afirmó.

Los números del Cuti Romero en Tottenham

Romero deja Tottenham después de 156 partidos disputados y 13 goles. Su principal logro con el equipo fue la conquista de la Europa League 2024/25, un título que puso fin a una larga espera del club inglés.

Ahora, el defensor de la Selección argentina afrontará un nuevo desafío en España. Su próximo destino será el Atlético de Madrid, donde será dirigido por Simeone.

El futbolista formado en Belgrano buscará así continuar su carrera en uno de los principales equipos de LaLiga y sumar un nuevo capítulo a su trayectoria europea.