En Yvy Porá, la música y la tradición reúnen a artistas de todo el país

En Gran Guardia, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Formosa, el festival Yvy Porá se convirtió en un verdadero punto de encuentro para la música y las tradiciones argentinas.

Con más de 10.000 personas ya instaladas en el predio, la celebración reúne visitantes y artistas llegados desde distintos puntos del país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, con una fuerte presencia de cordobeses y santafesinos.

La fiesta tiene como anfitrión a Lázaro Caballero, quien recibió desde el miércoles a distintos referentes de la música popular. Entre ellos estuvieron el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño y Christian Herrera, a quienes luego se sumaron Nico Membriani, Néstor Ramello y Milton Pino.

La particularidad del encuentro excede la programación artística. Los músicos llegaron para compartir, convivir y participar del festival como parte de una gran reunión de amigos. Anoche, durante su presentación, Caballero invitó a varios de ellos a subir al escenario y cantar una canción. Incluso se sumó a la percusión para acompañar al Indio Lucio Rojas.

“Acá se plantó la bandera de la identidad, de la confianza hacia nuestra música y de los valores tradicionales que defienden nuestra patria”, destacó Rojas durante el encuentro.

Desde el norte cordobés, Paquito Ocaño llevó sus chamamés y su particular vínculo con la música de raíz. “Lo más lindo es ser parte de un fogón hermoso que levante alto la bandera de nuestra verdadera Argentina”, expresó el artista.

También estuvo presente Nico Membriani, quien reivindicó el carácter federal de la celebración y destacó el vínculo generado con el festival. “Desde el año pasado me siento verdaderamente como en mi casa”, señaló, al describir a Yvy Porá como un espacio donde confluyen distintas expresiones de la música argentina.

La propuesta también incluye las tradiciones camperas y la destreza gaucha. Néstor Ramello, vinculado a la jineteada y al campo de destreza, valoró la posibilidad de formar parte del encuentro y de acercar esas expresiones a través de una celebración que definió como “una caricia al alma”.

Así, Yvy Porá se presenta mucho más que como un festival musical. Entre guitarras, acordeones, violines, jineteadas y fogones, Gran Guardia se transforma en un escenario donde distintas regiones del país se encuentran para celebrar sus raíces y construir, desde la música y la amistad, una identidad común.

Informe de Alejandro Bustos