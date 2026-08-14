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Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

TC Pick Up: Cadena3 está en Rosario para contar quienes ingresarán a la Copa de Oro Shell V-Power

Este fin de semana, las camionetas argentinas llegan al J. M. Fangio rosarino para cerrar la Etapa Regular del 2026 y confirmar a los habilitados al play-off-. Campeonato, inscriptos, horarios.

14/08/2026 | 16:35Redacción Cadena 3

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Cadena3 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario

FOTO: Cadena3 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario

Wermer y la Foton 'Tunland' china, lideran el TCPK 2026

FOTO: Wermer y la Foton 'Tunland' china, lideran el TCPK 2026

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Este sábado y domingo, el Campeonato Argentino de TC Pick Up 2026 arriba por primera vez al Autódromo Juan Manuel Fangio -4.000 mts.- de Rosario para disputar la séptima y última fecha de la etapa regular. Se confirmaron los pilotos que estarán presentes en la gran ciudad santafesina. Mariano Werner llega como líder y con grandes chances de quedarse con la punta para el inicio de la Copa Coronación Shell V-Power, pero Otto Fritzler lo persigue de cerca con 221 puntos, a 9 de Mariano.

Werner ya tiene la victoria y un sólido rendimiento con su Foton china en el TCPK 2026

TC Pick Up: Campeonato -etapa regular, 6 fechas-

1 3 Werner, Mariano FOTON FADEL MEMO CORSE 230,0

2 256 Fritzler, Otto FORD MAQUIN PARTS 221,0

3 1 Canapino, Agustín CHEVROLET CANNING MOTORSPORTS 206,0

4 11 Mazzacane, Gastón FOTON COIRO COMPETICIÓN 197,0

5 119 Palazzo, Hernán TOYOTA EZE-B TEAM 194,0

6 147 Dianda, Marco FORD GURÍ MARTÍNEZ 191,5

7 86 Faín, Ignacio FORD GURÍ MARTÍNEZ 191,0

8 110 Azar, Diego FIAT AZAR MOTORSPORT 188,5

9 12 Abdala, Tomás FORD ABDALA RACING 180,0

10 13 De Carlo, Diego VW LRD PERFORMANCE 167,0

11 107 Martinez, Tobias CHEVROLET RUS MED TEAM 166,5

12 66 Tadei, Gustavo (h) FORD JALAF COMPETICIÓN 118,0

13 2 Ebarlín, Juan José TOYOTA EZE-B TEAM 115,0

14 122 Andrés Jakos TOYOTA COIRO COMPETICIÓN 89,0

15 83 Facundo Ardusso TOYOTA COIRO COMPETICIÓN 87,0

16 100 Reutemann, Ian TOYOTA IR RACING 68,0

17 154 Ochoa, Joaquín FORD SAP TEAM 58,5

18 55 Iansa, Gastón TOYOTA MAGNOLUZ RACING 57,5

19 68 Julián Santero TOYOTA MAGNOLUZ RACING 56,0

20 112 Valle, Lucas TOYOTA RV RACING 48,0

21 140 Chansard, Gaspar VW GIAVEDONI SPORT 23,5

22 75 Matías Frano TOYOTA MAGNOLUZ RACING 23,0

Del tercero al octavo: Agustín Canapino (206), Gastón Mazzacane (197), Hernán Palazzo (194), Marco Dianda (191,5), Ignacio Faín (191) y Diego Azar (188,5), aun cuentan con chances matemáticas de ser primeros, aunque es casi imposible que lo consigan.

La Toyota Hilux de Palazzo y la Chevrolet S-10 de Canapino serán un interesante atractivo para el TCPK en Rosario

Los horarios para el TCPK de Rosario:

Sabado 15 de agosto

09:15 hs. 1° Entrenamiento

11:52 hs. 2° Entrenamiento

16:04 hs. Clasificación

Domingo 16 de agosto

11:10 hs. 1ª Serie -5 vueltas-

11:40 hs. 2ª Serie -5 vueltas-

14:10 hs. Final -20 vueltas o 40' minutos, máximo-

El escolta Fritzler probó ayer en La Plata y va a Rosario a buscar la punta con la Ford Ranger

Los inscriptos para el TCPK de Rosario:

01-  Canapino, Agustin Chevrolet CANNING MOTORSPORT

02-  Werner, Mariano Foton FADEL MEMO CORSE

03-  11 Mazzacane, Gastón Foton COIRO COMPETICION

04-  12 Abdala, Tomás Ford ABDALA RACING

05-  13 De Carlo, Diego VW LRD PERFORMANCE

06- 66 Tadei, Gustavo Toyota FRANO RACE

07- 83 Ardusso, Facundo Toyota COIRO COMPETICION

08- 86 Faín, Ignacio Ford GURI MARTINEZ COMP.

09- 107 Martinez, Tobias Chevrolet RUS MED TEAM

10- 110 Azar, Diego Toyota AZAR MOTORSPORT

11- 119 Palazzo, Hernán Toyota EZE-B TEAM

12- 147 Dianda, Marco Ford GURI MARTINEZ COMP.

13- 256 Fritzler, Otto Ford MAQUIN PARTS

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de ACTC.org.ar

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