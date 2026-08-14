Oncativo celebra la Fiesta del Salame con tradición, sabores y música

Oncativo ya vive a pleno una nueva edición de la Fiesta del Salame, una celebración que combina tradición, gastronomía y cultura popular y que promete convocar a unas 20.000 personas entre este viernes y el domingo.

El escenario elegido es el Club Unión, cuyas amplias instalaciones fueron acondicionadas para recibir a vecinos y visitantes. El predio cuenta con una gran carpa donde se instalaron más de 40 expositores, además de espacios gastronómicos, artesanos y propuestas vinculadas a la producción local y regional.

La fiesta no se limita al tradicional embutido que le da nombre. Los visitantes podrán recorrer los puestos de artesanos de Oncativo, localidades de la zona y distintos puntos de Córdoba, además de disfrutar de productos regionales y distintas alternativas gastronómicas.

Uno de los momentos más esperados será la competencia que definirá al mejor salame de esta edición. La elaboración artesanal es una tradición profundamente arraigada en la ciudad y se transmite de generación en generación.

José María, uno de los productores entrevistados durante la jornada, contó que la tradición familiar comenzó con sus abuelos y continuó con sus padres. Su establecimiento acumula varios reconocimientos en la competencia: fueron campeones en 1984, 1986, 1989, 2000, 2001 y 2002.

“Es un salame casero, hecho con ingredientes de primera calidad y secado natural”, explicó. El proceso, según detalló, demanda alrededor de tres días por cada carneada y permite producir, además de salames, bondiola, queso de cerdo y chorizos para asar.

La fiesta también tendrá una fuerte presencia musical. El domingo, durante el almuerzo, habrá diferentes grupos y espectáculos para acompañar una jornada que promete ser el gran cierre del encuentro.

Entre los artistas anunciados se encuentran Ángel Carabajal y Maggie Olave, quien llegará con todo el ritmo del cuarteto para ponerle música al cierre de una celebración que busca mantener viva una tradición característica de Oncativo.

Con el aroma del salame, el trabajo de los productores, los artesanos y una agenda cargada de música, la ciudad vuelve a convertir su tradición gastronómica en una verdadera fiesta popular.

Informe de Orlando Morales