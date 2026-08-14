Tres detenidos por drogas, armas y amenazas en la zona oeste de Rosario.

En un procedimiento llevado a cabo en la zona oeste de Rosario, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a tres personas y secuestraron importantes cantidades de cocaína y marihuana, además de un arma de fuego y un vehículo con pedido de captura activo.

El allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en Pasaje 1749 al 7500, en el marco de una causa que investiga los delitos de asociación ilícita e infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. La investigación tuvo su origen en datos que señalaban a un hombre vinculado a una disputa por el control territorial en el complejo Fonavi Parque Oeste, donde, según las primeras pesquisas, habría intimidado a vecinos con el fin de apropiarse de viviendas.

A partir del cruce de información entre la Brigada de Capturas y el Departamento de Análisis Criminal, los investigadores lograron identificar a uno de los principales sospechosos y reunir elementos que fueron incorporados a la causa. El avance del caso contó con el aporte de la Unidad Especializada en Microtráfico y la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, lo que permitió coordinar el operativo con grupos tácticos de la policía provincial.

Como resultado del allanamiento, quedaron detenidos Melody P. (28 años), Santiago G. (21) y Mauricio E. (22). En el interior de la vivienda, los agentes secuestraron 180 gramos de cocaína y 101 gramos de marihuana, una pistola FM Hi-Power calibre 9 mm con dos cargadores y cinco municiones —una de ellas en la recámara—, teléfonos celulares, una balanza de precisión, elementos para el fraccionamiento de sustancias y una suma de dineros en efectivo que ascendía a $262.050 pesos y 25 dólares.

Además, fue incautado un automóvil Ford Ka color blanco que no poseía dominio visible. Tras verificar la numeración identificatoria del vehículo, el Departamento de Análisis Criminal confirmó que contaba con un pedido de secuestro vigente desde diciembre de 2023 por un hecho de robo.

La investigación continúa a cargo de los fiscales Ignacio Hueso, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, y Alejandra Raigal, de la Unidad Especializada en Microtráfico, quienes mantienen abierta la causa para profundizar en posibles ramificaciones del grupo investigado.