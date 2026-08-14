Conmoción en el ciclismo: murió un joven de 19 años tras chocar contra un auto en plena competencia

El mundo del ciclismo quedó conmocionado por la muerte de Finlay Tarling, un corredor galés de apenas 19 años que falleció este viernes durante la octava etapa de la Volta a Portugal.

El joven deportista sufrió un grave accidente cuando, a unos 20 kilómetros de la llegada, chocó de frente contra un vehículo que circulaba en sentido contrario al recorrido de la carrera. El automóvil no formaba parte de la organización.

La tragedia provocó la suspensión de la competencia y generó múltiples muestras de dolor dentro del ambiente deportivo portugués e internacional.

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Cómo ocurrió el accidente

La octava etapa de la Volta a Portugal contemplaba un recorrido de 166,8 kilómetros entre Melgaço y Fafe. Según las primeras informaciones difundidas por las autoridades, el siniestro ocurrió en el kilómetro 19,042 de la carretera nacional 316, en la zona de Arcozelo, Ponte de Lima.

La Guardia Nacional Republicana informó que un vehículo ligero de mercancías ingresó al trazado en sentido contrario al de la competencia y terminó impactando contra Tarling.

El auto no pertenecía al dispositivo de la carrera. Las autoridades se hicieron presentes en el lugar y comenzaron a investigar las circunstancias que permitieron que el vehículo accediera al recorrido, una zona que, según medios locales, presentaba varias entradas y un escenario considerado complejo.

Tras conocerse la muerte del corredor, la organización decidió neutralizar la competencia hasta la línea de llegada y suspendió la ceremonia del podio como señal de respeto.

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Quién era Finlay Tarling

Tarling tenía 19 años y competía para el NSN Development Team, una formación suiza de desarrollo de jóvenes ciclistas a la que se había incorporado en 2025.

El corredor se especializaba en las pruebas contrarreloj, una disciplina que también practica su hermano Joshua Tarling, integrante del equipo Netcompany INEOS en el circuito World Tour.

La actual edición de la Volta a Portugal representaba una de las principales oportunidades de su todavía corta carrera. En la competencia había finalizado 11° en el prólogo y 15° en la contrarreloj de la quinta etapa.

Según la agencia EFE, se trataba de su primera gran prueba internacional.

El dolor del equipo

El NSN Cycling Team confirmó la muerte del joven deportista a través de sus redes sociales y destacó no solo sus condiciones como ciclista, sino también su dimensión personal.

“Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero sobre todo, era un hijo, un hermano y un amigo para muchísimas personas”, expresó la institución al despedirlo.

La organización de la 87ª Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo también manifestaron su profundo pesar y enviaron sus condolencias a la familia de Tarling, sus compañeros, el equipo y sus seres queridos.

Además, anunciaron que brindarán más información sobre lo ocurrido a medida que avance la investigación.

El presidente de Portugal también expresó sus condolencias

La tragedia generó repercusión en todo Portugal. El presidente António José Seguro publicó un mensaje para acompañar a la familia del joven ciclista.

El mandatario destacó que Tarling, con apenas 19 años, había dedicado su vida al deporte que amaba y señaló que su muerte “entristece al pelotón, a la carrera y al país que lo acogió”.

Seguro expresó sus condolencias a la familia del corredor, a sus compañeros del NSN Development Team y a toda la comunidad ciclista.

Mientras avanza la investigación para determinar con precisión cómo el vehículo ingresó al recorrido, la muerte de Finlay Tarling dejó de luto a la Volta a Portugal y al ciclismo internacional.