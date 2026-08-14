La UTN Córdoba lanzó Ingeniería Nuclear: buscan formar profesionales para una industria estratégica

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Córdoba presentó una nueva propuesta académica vinculada al sector nuclear: Ingeniería Nuclear, una carrera que busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados y acompañar el desarrollo de una actividad considerada estratégica para el país.

Héctor Macaño, vicedecano de la UTN Córdoba, explicó en diálogo con Cadena 3 que la iniciativa forma parte de una política nacional orientada a fortalecer la formación de recursos humanos para el sector nuclear.

“Argentina es una de las naciones privilegiadas. Llevamos 70 años de desarrollo de la actividad nuclear y se planteó la necesidad de capacitación de profesionales en este tema”, señaló.

La propuesta fue desarrollada en conjunto con distintos organismos vinculados al área, entre ellos la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

Actualmente, Ingeniería Nuclear se dicta en el Instituto Balseiro, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, y también existen propuestas vinculadas a esta formación en la Universidad Nacional de San Martín.

La UTN busca ampliar esa oferta y construir un “ecosistema de formación nuclear” que permita preparar profesionales para distintos sectores de la actividad.

“Somos la única universidad federal del país, pública y que nos abocamos fundamentalmente a la ingeniería”, destacó Macaño.

Aunque la UTN cuenta con 30 facultades regionales distribuidas en el país, la iniciativa comenzará en Córdoba debido a las características estratégicas de la provincia.

La ciudad se encuentra cerca de la Central Nuclear Embalse y cuenta además con instituciones y organismos relacionados con la actividad científica y tecnológica. A eso se suma la presencia de la Universidad Nacional de Córdoba y el perfil de la UTN como institución que recibe estudiantes de distintas provincias.

Tres carreras para formar profesionales del sector nuclear

El proyecto no se limita a la carrera de Ingeniería Nuclear. La UTN propone un esquema de formación compuesto por tres niveles académicos.

El primero será una Tecnicatura Universitaria en Radioquímica, con una duración de tres años. Según explicó Macaño, permitirá formar técnicos capaces de brindar soporte a empresas y sectores que trabajan con materiales y aplicaciones radiactivas.

También se proyecta una Licenciatura en Gestión de Instalaciones Nucleares, de cuatro años de duración. El objetivo será formar profesionales especializados en gestión, seguridad y funcionamiento de instalaciones vinculadas con la actividad nuclear.

Finalmente aparece la carrera de Ingeniería Nuclear, cuyo proceso de acreditación se encuentra en marcha.

“Proponemos un ingeniero nuclear que vea la formación de una forma integral, no solamente para centrales nucleares o reactores nucleares”, explicó el vicedecano.

La intención es que los egresados puedan desempeñarse en distintos ámbitos de la industria nuclear, tanto en las instalaciones existentes como en nuevos proyectos de investigación, generación de energía y aplicaciones tecnológicas.

La falta de profesionales, uno de los desafíos

Uno de los motivos que impulsaron la creación de la carrera es la escasez de especialistas en el sector.

De acuerdo con estadísticas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias citadas por Macaño, durante la última década Argentina formó en promedio entre 10 y 12 ingenieros nucleares por año.

La demanda, sin embargo, abarca mucho más que las tres centrales nucleares que actualmente funcionan en el país.

“Hay demanda de todo el ciclo de combustible nuclear, desde la producción de dióxido de uranio, de combustible, de tratamiento y todos los demás sectores que lo necesitan: la industria, la medicina”, detalló.

En ese sentido, la expansión de la actividad nuclear podría requerir profesionales para áreas que van desde la generación eléctrica hasta aplicaciones médicas e industriales.

El respaldo del Estado Nacional

Macaño remarcó que el proyecto cuenta con acompañamiento del Gobierno nacional y que, al tratarse de una universidad pública, la carrera mantendrá las mismas características que el resto de las propuestas académicas de la UTN.

La universidad no cobra aranceles a sus estudiantes, aunque requiere apoyo estatal para afrontar especialmente la incorporación y capacitación de docentes especializados.

Las carreras deberán contar además con el reconocimiento correspondiente del Ministerio de Educación de la Nación y, en el caso de Ingeniería Nuclear, avanzar con el proceso de acreditación.

“Argentina necesita más ingenieros”

Para Macaño, la creación de estas carreras también responde a una necesidad más amplia: incrementar la cantidad de ingenieros que se forman en el país.

“Argentina necesita más ingenieros, sin ningún lugar a dudas”, afirmó.

El vicedecano consideró que la ingeniería tiene un impacto directo en el desarrollo de la sociedad y destacó que la formación nuclear agrega además un componente estratégico por las capacidades que Argentina desarrolló durante décadas.

Como ejemplo, mencionó la producción de cobalto-60, un radioisótopo utilizado en tratamientos oncológicos. Según explicó, Argentina integra el reducido grupo de países que producen este material.

“La actividad nuclear requiere profesionales capacitados en este tema, pero el país necesita ingenieros”, concluyó Macaño.

La nueva propuesta de la UTN Regional Córdoba apunta así a cubrir una necesidad concreta de la industria y, al mismo tiempo, a preparar recursos humanos para una actividad que el país busca volver a colocar entre sus sectores estratégicos de desarrollo.

Entrevista de Informados, al Regreso.