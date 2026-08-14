"Una invitación a bajar al sótano": antología rosarina y terror en Crack Bang Boom

Nueve historias de ficción y terror, dibujadas y escritas por sus propios autores, forman parte de Sótano, una antología surgida de un taller de dibujo de Rosario y presentada esta semana en la 15ª edición de la Crack Bang Boom.

El libro reúne los trabajos de un grupo de jóvenes artistas que participan del taller de Germán Peralta y que encontraron en la publicación una oportunidad para llevar sus propias ideas al papel. La antología nació a partir del espacio de Invasión Cómics, que durante los últimos años había participado de la convención con propuestas más pequeñas y que en esta edición decidió dar un paso más con la publicación.

“Es una invitación a bajar al sótano, a descubrir las historias”, explicaron sus autores durante una entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario. Aunque la propuesta no busca quedar encerrada en un género específico, buena parte de las nueve historias que integran el libro transitan la ficción y el terror.

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Uno de los aspectos particulares del proyecto es que cada integrante del grupo se hizo cargo tanto del guion como del dibujo de su historia. Se trata de proyectos integrales que permiten a los artistas desarrollar una idea propia de principio a fin.

La posibilidad de concretar una obra personal también fue uno de los motores del proyecto. Uno de los integrantes explicó que, cuando un dibujante comienza a trabajar profesionalmente, muchas veces termina ilustrando ideas de terceros. En este caso, en cambio, cada autor pudo escribir y dibujar su propia historia y verla finalmente convertida en un libro.

La publicación también refleja el crecimiento que viene experimentando el circuito vinculado al cómic y la ilustración en Rosario. Para los integrantes de Sótano, la Crack Bang Boom funciona como un punto de encuentro que permite que artistas y editoriales presenten sus trabajos, encuentren público y generen nuevos proyectos.

El fenómeno excede además al cómic tradicional. El consumo de animación, manga y animé se expandió en los últimos años y abrió nuevos espacios para artistas y creadores. En ese contexto, las convenciones funcionan como lugares donde esas producciones pueden encontrarse directamente con sus lectores.

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Los autores de Sótano ya piensan en una segunda edición. Para concretarla, primero deberán agotar los ejemplares de la primera publicación, que actualmente puede conseguirse en Rosario.

Durante la Crack Bang Boom, la antología está disponible en el stand de Invasión Cómics, ubicado en los puestos 106 y 107 del SEC. También puede encontrarse en el local de Invasión Cómics, en Mitre 737, local 5, planta baja. Para conocer más sobre el proyecto, los autores cuentan además con el perfil de Instagram Sótano Antología, mientras que Invasión Cómics también difunde la publicación a través de sus redes.

Con nueve historias y una primera edición recién salida de imprenta, Sótano busca abrirse paso en la escena local y, al mismo tiempo, dejar planteada una puerta para continuar creando: una segunda bajada al sótano ya está entre los próximos objetivos del grupo.

Entrevista de Lucas Correa.