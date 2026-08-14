“Amamos Argentina” estuvo en Deán Funes en la casa del pintor Martín Santiago, discípulo de Fader

El programa “Amamos Argentina”, conducido por Chema Forte, transmitió este viernes una edición especial desde la Casa Museo Martín Santiago en Deán Funes, un sitio que preserva la esencia del artista que fue el nexo entre el legado de Fernando Fader y la pintura contemporánea del norte cordobés.

En una charla cargada de sensibilidad, el pintor Mario Sanzano, discípulo de Santiago; su hijo, el cineasta Marcos Sanzano; y las responsables del museo, Gabriela Francescón y Nené Paredes, reflexionaron sobre la importancia de invertir en el patrimonio histórico frente a la especulación inmobiliaria.

La transmisión puso en valor cómo la semilla de Fader germinó en Santiago y, a su vez, en las manos de sus discípulos actuales.

Gabriela Francescón, presidenta de la institución y artista plástica, destacó que la casa no es un museo "frío", sino un agente de cambio y desarrollo social, que invita a los visitantes a sumergirse en la intimidad de su propietario a través de sus cuadros, libros y anécdotas.

Gracias a la articulación con la Municipalidad y una red de socios benefactores, el espacio ha logrado profesionalizarse, garantizando su apertura regular y la capacitación de personal para realizar visitas guiadas.

"Buscamos seguir la huella de Martín, una personalidad plena de valores que siempre tuvo un afán transformador para su comunidad", afirmó Francescón.

Por su parte, la secretaria e historiadora aficionada, Nené Paredes, compartió detalles inéditos extraídos de las más de 2.000 cartas de correspondencia de Santiago, que ella misma clasifica e investiga.

Este trabajo de "arqueología literaria" permitió reconstruir la vida del artista desde su llegada a la zona en 1928 y, fundamentalmente, desmitificar su relación con Fernando Fader.

Las misivas revelan que Fader no fue un maestro distante, sino que lo cobijó en su propio hogar cuando Santiago era un joven solitario de 19 años, brindándole trabajo y contención emocional en medio de la dura vida de campo.

Mario Sanzano, discípulo de Santiago y referente del "Camino de los Pintores", describió la pintura como un proceso donde el paisaje y el corazón del artista deben latir en la misma frecuencia para que la obra tenga alma.

Chema Forte y Mario Sanzano, en el atelier de este último, frente a la casa de Martín Santiago.

En la charla, se definió a Martín Santiago como un "Leonardo da Vinci" del norte cordobés, un innovador multifacético que diseñó arquitectónicamente su propia casa, pintó frescos magistrales en la Casa de España y experimentó con resinas plásticas y fibra de vidrio en la década del 60.

Sanzano subrayó que el paisaje es mucho más que árboles y montañas; es la sumatoria de las costumbres que forjan la identidad de un pueblo.

Finalmente, el cineasta Marcos Sanzano aportó la perspectiva de la siguiente generación, habiendo registrado en su primer largometraje documental el esfuerzo "loco" y desinteresado por recuperar la casa.

El equipo del museo resaltó también el impacto del proyecto "Vamos al museo", que acerca a los niños a la figura de quien hoy llaman cariñosamente "San Martín Santiago".

La emisión concluyó recordando que Córdoba es la provincia con más casas museo de toda América, un patrimonio que, sostenido por ciudadanos comprometidos, mantiene vivo el faro cultural de la región.

En el final, el grupo Fuerte a Medio, integrado por los hermanos Julián y Franco, interpretó sus canciones.