Verónica Chopitea, productora rural y ambientalista: “El monte me regaló un propósito apasionante”

¿Por qué eligió vivir permanentemente en el campo, en una época donde lo habitual es la mudanza hacia las ciudades?

Nunca se me planteó de otra manera. Estudié en Buenos Aires, pero siempre sentí que el campo es mi casa. Mis hijos crecieron allí y, aunque hubo etapas variables, es mi lugar en el mundo y mi identidad.

¿Cómo nació el proyecto de conservación del bosque nativo conocido como Monte Alegre?

El origen se remonta a cuando mi padre comenzó con la agricultura y decidió, junto a mi madre, preservar un "parche" de bosque de llano, un ecosistema de espinal. Con el paso del tiempo y el cambio de paradigma hacia la siembra directa, la ganadería se retiró y el monte comenzó a degradarse por la invasión de especies exóticas, como el olmo, que nosotros mismos habíamos introducido en otra época para buscar sombra rápida.

¿De qué manera ese espacio familiar se transformó en un proyecto con base científica y académica?

Todo cambió gracias a una amiga de mi sobrina que realizaba su tesis sobre el control de especies exóticas. Ella le dio una mirada científica al proyecto, convocó a las universidades y nos integramos a la Red de Reservas Privadas de Argentina. Esto permitió resignificar el valor afectivo que ya le dábamos al monte.

¿Qué importancia tiene para la región el hecho de que Monte Alegre cumpla ya diez años de trabajo?

Es muy importante porque nos permite transmitir que el paisaje original de la zona era el monte nativo. Hoy, las escuelas vienen para entender este ecosistema y percibir la biodiversidad que existe en el sotobosque, que es el sustento de las aves.

En términos de biodiversidad, ¿qué resultados han observado tras el relevamiento de especies?

Cuando el monte estaba degradado, prácticamente solo quedaban el chimango y la paloma. En el primer relevamiento tras denominarnos reserva, identificamos 80 especies de aves, y hoy ya contamos con 120. Es una diversidad enorme que incluye aves migratorias de la Patagonia que pasan el invierno aquí.

¿Cómo es el vínculo que establecen con las escuelas y la comunidad educativa?

Trabajamos en dos etapas: primero "el monte va a la escuela" y luego los alumnos visitan la reserva. Es fundamental que los chicos de la zona, que suelen ver un paisaje de potreros estrictos de soja o maíz, descubran que en su lugar de origen también existen bosques y lagunas con una diversidad impresionante.

¿Cuál es el rol de la Fundación Monte Alegre y cómo colabora la Universidad Nacional de Río Cuarto?

Creamos la fundación hace dos años para institucionalizar nuestra labor. Mantenemos acuerdos con distintas facultades para investigar el control de exóticas, geología y comunicación. Actualmente estamos construyendo un centro de interpretación que rescata la historia de la estancia a través de los oficios rurales de hace cien años, realizando entrevistas a quienes vivieron en esa comunidad de trabajo.

Más allá de lo productivo, ¿cuál es el propósito personal que encontró en esta iniciativa?

El monte me devolvió una identidad impresionante y un propósito que me apasiona. Siento que todas las herramientas que adquirí en mi vida se integran hoy en este equipo de trece personas jóvenes. Monte Alegre funciona como una "usina de ideas" para demostrar que se puede producir con amor y respeto por la naturaleza.

¿El proyecto es abierto al público y existe la posibilidad de realizar voluntariados?

Sí, tenemos un sistema de voluntariado mensual, con jornadas que pueden durar hasta tres días. También estamos acondicionando espacios para que la gente pueda pernoctar y participar en talleres. Queremos que la idea se replique; que otros productores vean que estos "parches" de monte son testigos que vale la pena conservar.

Para finalizar, ¿qué recurso cultural nos recomendaría para reflexionar sobre estos temas?

Recomiendo el documental Monte Alegre, realizado por una artista local, y el libro "Árbol", de la autora japonesa Aya Koda. Es una obra con mucha poesía, que también aparece mencionada en la película "Días perfectos".

Entrevista de Sergio Suppo.