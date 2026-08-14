FOTO: Amenaza en un colegio de Haedo: dejaron una bala y exigieron suspender los viajes de egresados.

Una particular amenaza generó preocupación este viernes en un colegio de Haedo, partido de Morón, donde personal de la institución encontró un sobre con una bala y un mensaje dirigido contra los viajes de egresados.

El episodio ocurrió en el colegio Cristo Obrero. El paquete habría sido deslizado por debajo de la reja de ingreso y fue encontrado por personal de maestranza, que inmediatamente dio aviso a las autoridades.

Dentro del sobre había un proyectil calibre 9 milímetros, además de una nota escrita con fibra verde. “Los viajes de egresados tienen que ser suspendidos ya”, expresaba parte del mensaje.

La presencia de una munición real, aunque no había sido disparada, generó especial preocupación entre las autoridades del establecimiento.

Investigan quién dejó el sobre

Tras el hallazgo, la directora del colegio dio aviso a la Policía y el caso quedó en manos de la Fiscalía N° 7, que inició una investigación para determinar quién dejó el paquete y cuál fue el motivo de la amenaza.

El representante legal del colegio también se presentó ante la fiscalía mientras se analizaban las medidas necesarias para reforzar la seguridad de alumnos, docentes y trabajadores.

Uno de los principales elementos para avanzar en la investigación serán las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del establecimiento.

El municipio de Morón trabaja con las imágenes registradas en la zona para intentar reconstruir los movimientos previos al hallazgo e identificar a la persona que se acercó hasta la entrada del colegio.

El mensaje contra los viajes de egresados

Los investigadores también deberán establecer por qué la amenaza apunta específicamente contra los viajes de egresados.

Por el momento, no existen elementos que permitan determinar el origen del mensaje. Entre las hipótesis que deberán ser analizadas figura la posibilidad de que exista algún conflicto vinculado con empresas dedicadas a ofrecer o contratar este tipo de viajes, aunque se trata únicamente de una línea de investigación.

El colegio Cristo Obrero ya había atravesado episodios similares durante la ola de amenazas que afectó a distintas instituciones educativas. En aquellas ocasiones, las intimidaciones habían llegado principalmente mediante llamados telefónicos.

La particularidad del episodio ocurrido este viernes es que, en esta oportunidad, la amenaza estuvo acompañada por una munición real.

Qué pasará con las clases

Luego del hallazgo, las autoridades evaluaban qué medidas adoptar para garantizar la seguridad durante la próxima jornada escolar.

Las clases no fueron suspendidas inmediatamente después de encontrar el sobre. El próximo día hábil será el martes, debido al feriado del lunes, por lo que durante el fin de semana las autoridades tendrán tiempo para definir el operativo de seguridad y las medidas preventivas que se implementarán en el establecimiento.