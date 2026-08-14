Cadena 3 será el único medio que transmitirá este sábado al país el recital de Milo J en Yvy Porá

FOTO: Milo J, un joven gran cantante que brilla en la música nacional (archivo).

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Cadena 3 Argentina será el único medio de comunicación del país que transmitirá este sábado el recital de Milo J en Yvy Porá, en Formosa.

A partir de las 21, comenzará la previa del gran show del talentoso cantante de Morón, quien ya es un referente de la música popular argentina con apenas 19 años.

Luego, desde aproximadamente las 23, podrá seguirse en vivo el concierto completo por todas las plataformas de la radio.

Pasiones divididas en Cadena 3: música y fútbol

Además del show de Milo J en Formosa, la radio transmitirá este sábado los mejores encuentros deportivos por el 100.5 en FM Córdoba, la app de Cadena 3 y YouTube de La Cadena del Gol.

- De 18 a 21, Belgrano vs. Independiente Rivadavia.

- De 21 a 23, Platense vs. Boca.