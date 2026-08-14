Cadena 3 será el único medio que transmitirá este sábado al país el recital de Milo J en Yvy Porá
Desde las 21, comenzará la previa del gran show del talentoso cantante de Morón. Luego, desde las 23, podrá seguirse en vivo el concierto por todas las plataformas de la radio.
14/08/2026 | 18:47Redacción Cadena 3
FOTO: Milo J, un joven gran cantante que brilla en la música nacional (archivo).
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Audio. Cadena 3 será el único medio que transmitirá este sábado el recital de Milo J en Yvy Porá
100 Noches Festivaleras
Cadena 3 Argentina será el único medio de comunicación del país que transmitirá este sábado el recital de Milo J en Yvy Porá, en Formosa.
A partir de las 21, comenzará la previa del gran show del talentoso cantante de Morón, quien ya es un referente de la música popular argentina con apenas 19 años.
Luego, desde aproximadamente las 23, podrá seguirse en vivo el concierto completo por todas las plataformas de la radio.
Pasiones divididas en Cadena 3: música y fútbol
Además del show de Milo J en Formosa, la radio transmitirá este sábado los mejores encuentros deportivos por el 100.5 en FM Córdoba, la app de Cadena 3 y YouTube de La Cadena del Gol.
- De 18 a 21, Belgrano vs. Independiente Rivadavia.
- De 21 a 23, Platense vs. Boca.
Lectura rápida
¿Qué evento transmitirá Cadena 3 Argentina? La radio transmitirá el recital de Milo J en Yvy Porá, Formosa.
¿Quién es Milo J? Es un talentoso cantante de Morón y referente de la música popular argentina a sus 19 años.
¿Cuándo comenzará la transmisión? La previa del recital comenzará a las 21 y el concierto a las 23.
¿Dónde se podrá seguir el recital? Se podrá seguir en vivo por todas las plataformas de Cadena 3.
¿Qué otros eventos deportivos se transmitirán? Se transmitirán los partidos de Belgrano vs. Independiente Rivadavia y Platense vs. Boca.