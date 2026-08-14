Camino a los Suramericanos, Esports en Rosario: "Puede haber medallista olímpico"

Rosario fue escenario de una instancia clasificatoria clave para los esports argentinos, con la realización del Invencible Gaming Fest, un evento que reunió a competidores de distintas provincias con el objetivo de definir a los representantes nacionales que participarán en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La competencia contempló tres disciplinas: simracing, fútbol electrónico y Counter-Strike. En cada una de ellas se buscó seleccionar a los mejores exponentes argentinos, que tendrán por delante el desafío de enfrentarse en septiembre con representantes de distintos países de Sudamérica.

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El simracing, modalidad que recrea competencias automovilísticas mediante simuladores, tuvo entre sus participantes a pilotos de alto nivel, incluidos algunos con experiencia en el automovilismo real. La definición contó además con el relato de Ale Lescano, relator especializado en automovilismo, quien destacó el crecimiento de los deportes electrónicos y la posibilidad de que de estas competencias surja un futuro medallista.

“Acá puede haber un medallista olímpico, un medallista de oro”, señaló Lescano al referirse a la importancia de la instancia clasificatoria. En ese sentido, remarcó que los esports adquirieron una dimensión deportiva cada vez mayor y que los representantes argentinos deberán medirse posteriormente con competidores de gran nivel internacional.

Argentina tendrá una fuerte competencia por delante, especialmente ante países como Brasil y México, que cuentan con una importante tradición y desarrollo en los deportes electrónicos. Sin embargo, Lescano valoró el nivel de los participantes argentinos y consideró que existen posibilidades concretas de conseguir alguna de las medallas en juego.

La presencia de competidores de diferentes puntos del país también le dio un carácter federal a la clasificación. Entre ellos hubo representantes santafesinos, que buscaron aprovechar la localía para conseguir un lugar en el equipo argentino que competirá en los Juegos Suramericanos.

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El Invencible Gaming Fest formó parte del camino hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El certamen reunirá a deportistas de 15 países y contará con más de 50 disciplinas.

La propuesta en Rosario tuvo además un componente artístico, con un cierre musical anunciado a cargo de Lit Killah, y contó con entrada libre y gratuita, aunque el acceso estuvo condicionado por la capacidad del espacio.

Informe de Agostina Meneghetti.