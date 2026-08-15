El Chaqueño y Soledad, figuras de la segunda noche del festival Yvy Porá en Formosa
El popular cantante salteño y la reconocida vocalista de Arequito, los artistas sobresalientes de este viernes. Orellana Lucca, Maggie Cullen y Los Nombradores del Alba, los otros destacados. Transmisión de Cadena 3.
15/08/2026 | 00:20Redacción Cadena 3
FOTO: El Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti, los números principales de este viernes.
El Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti eran las figuras de la segunda noche del festival solidario Yvy Porá, que se desarrollaba, al cierre de la edición de este viernes, en la localidad de Gran Guardia, en Formosa.
Además, en la velada se destacaban, entre otros, Orellana Lucca, Maggie Cullen y Los Nombradores del Alba.
La jornada se completaba con Carafea, Efraín Colombo, José Luis y su Grupo Ternura, Pily Romero, Catalina Ruiz y Los Vuelteros.
El festival cuenta con transmisión de Cadena 3.
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100 Noches Festivaleras. Cadena 3 será el único medio que transmitirá este sábado al país el recital de Milo J en Yvy Porá
Desde las 21, comenzará la previa del gran show del talentoso cantante de Morón. Luego, desde las 23, podrá seguirse en vivo el concierto por todas las plataformas de la radio.
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Grilla
Sábado 15
Milo J, Los Alonsitos, Los Tekis, Yamila Cafrune, La Repandilla, Juanjo Abregú, Piko Frank, Pitín Zalazar y Las 4 Cuerdas.
Domingo 16
Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera, Nicolás Membriani, Ángelo Aranda, Marianito Gómez, Paquito Ocaño, Los Bofill, Duende Garnica y Shannon Núñez.
Lectura rápida
¿Quiénes son las figuras principales del festival?
El Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti son las figuras principales de la segunda noche del festival.
¿Dónde se realiza el festival?
El festival se realiza en la localidad de Gran Guardia, en Formosa.
¿Cuándo se lleva a cabo el festival?
El festival solidario Yvy Porá se desarrolla durante el fin de semana, con actividades el viernes, sábado y domingo.
¿Qué artistas se presentan el sábado?
El sábado se presentan artistas como Milo J, Los Alonsitos, y Los Tekis.
¿Cómo se puede seguir el festival?
El festival cuenta con transmisión de Cadena 3.