El Chaqueño y Soledad, figuras de la segunda noche del festival Yvy Porá en Formosa

FOTO: El Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti, los números principales de este viernes.

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El Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti eran las figuras de la segunda noche del festival solidario Yvy Porá, que se desarrollaba, al cierre de la edición de este viernes, en la localidad de Gran Guardia, en Formosa.

Además, en la velada se destacaban, entre otros, Orellana Lucca, Maggie Cullen y Los Nombradores del Alba.

La jornada se completaba con Carafea, Efraín Colombo, José Luis y su Grupo Ternura, Pily Romero, Catalina Ruiz y Los Vuelteros.

El festival cuenta con transmisión de Cadena 3.

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Grilla

Sábado 15

Milo J, Los Alonsitos, Los Tekis, Yamila Cafrune, La Repandilla, Juanjo Abregú, Piko Frank, Pitín Zalazar y Las 4 Cuerdas.

Domingo 16

Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera, Nicolás Membriani, Ángelo Aranda, Marianito Gómez, Paquito Ocaño, Los Bofill, Duende Garnica y Shannon Núñez.