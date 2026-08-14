Operativo antidrogas en Rosario: 13 detenidos y kilos de cocaína secuestrada.

Trece personas, integrantes de una banda dedicada al narcotráfico, fueron detenidas y además se secuestraron más de tres kilos de cocaína, en el marco del Plan Bandera impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, con la participación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Todos los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

La causa tuvo su origen en marzo de este año, cuando personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) Rosario logró identificar diez domicilios, donde se realizaban maniobras vinculadas al comercio de estupefacientes, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Los efectivos emprendieron una serie de tareas de campo, seguimientos y vigilancias encubiertas, lo que permitió establecer que las mismas eran utilizadas para el almacenamiento, fraccionado y expendio de sustancias ilícitas, principalmente cocaína y marihuana.

Reunidas las pruebas requeridas, el Colegio de Jueces de 1º Instrucción del Distrito Judicial Nº2 de Rosario a cargo de María de los Ángeles Granato y por ante la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico de Alejandra Raigal, ordenó la realización de los respectivos allanamientos en las viviendas ubicadas en Pasaje 556, Pasaje 554 y calle Lirio.

En consecuencia, los uniformados irrumpieron en las fincas y detuvieron a trece individuos (ocho hombres y cinco mujeres) acusados de integrar la banda narcocriminal.

Por otra parte, secuestraron tres kilos de cocaína, varias dosis de marihuana, dos armas de fuego (calibre 9mm con inscripción "Policía de la Provincia de Buenos Aires" y calibre 2mm), dos rifles de aire comprimido, 25 cartuchos de escopeta calibre 12.70, 15 municiones calibre 9, dos motocicletas, 18 teléfonos celulares, más de 5 millones de pesos en efectivo, dos posnet, cinco balanzas de precisión y documentación de relevancia para la judicatura.