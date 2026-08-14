El fin de una era: Malcorra cambió su look y se cortó sus clásicas "cubanas"

FOTO: El fin de una era: Malcorra cambió su look

El futbolista Ignacio Malcorra sorprendió este viernes al publicar en sus redes sociales un video en el que mostró cómo se cortó sus clásicas “cubanas”, el particular peinado que utilizó durante los últimos años y se transformó en una de sus marcas registradas, mientras atraviesa su segundo ciclo como futbolista de Unión de Santa Fe.

El zurdo registró parte del proceso en la peluquería y, posteriormente, mostró el resultado final: pelo mucho más corto y despedida definitiva del tradicional mullet que lo acompañó especialmente durante su etapa en Rosario Central.

El corte había alcanzado tal nivel de popularidad durante los últimos años que las denominadas “cubanas de Malcorra” llegaron a ser imitadas por chicos e hinchas, con videos de barberías en los que clientes directamente pedían hacerse “el corte de Malcorra”.

Su imagen quedó especialmente asociada a Rosario Central, donde el mediocampista atravesó uno de los períodos más importantes de su carrera: disputó 133 partidos, convirtió 22 goles y entregó 25 asistencias, además de conquistar la Copa de la Liga 2023 y el campeonato de Liga 2025.

Después de abandonar el conjunto rosarino, Malcorra comenzó 2026 en Independiente, pero su estadía en Avellaneda duró solamente un semestre y en julio concretó su regreso a Unión después de diez años, club con el que firmó contrato hasta junio de 2027.

A los 39 años, el volante ya volvió a sumar minutos con la camiseta rojiblanca e incluso fue titular en la victoria 2-1 frente a Lanús por el Torneo Clausura.

Pero esta vez la noticia pasó lejos de la pelota: Malcorra tomó la tijera, dejó atrás sus históricas “cubanas” y terminó con uno de los looks más característicos que tuvo el fútbol argentino durante los últimos años.

El fútbol seguirá teniendo a Nacho Malcorra. Las cubanas, al menos por ahora, pasaron a mejor vida.