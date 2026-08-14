Quién era Salomón Wainberg, el periodista que murió atropellado por un colectivo en Córdoba
Periodista y locutor, fue durante más de tres décadas una de las voces de la comunidad judía en Córdoba. Desde su programa dominical promovió el diálogo, la defensa de los derechos humanos y la convivencia.
14/08/2026 | 18:29Redacción Cadena 3
FOTO: Salomón Wainberg, el periodista que murió atropellado por un colectivo en Córdoba.
La muerte de Salomón “Lalo” Wainberg, a los 70 años, generó conmoción este viernes en Córdoba. El periodista y locutor falleció luego de permanecer internado en el Hospital de Urgencias tras ser atropellado por un colectivo urbano en pleno centro de la ciudad.
Wainberg fue un referente de la comunidad judía. Durante más de 30 años condujo, junto con Ana Nélida “Lita” Sued, Kol Hashalom – La Voz de la Paz, un ciclo que se emitía los domingos y que se convirtió en un espacio de referencia para abordar temas vinculados con la cultura y la actualidad del pueblo judío.
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Tragedia vial. Murió el peatón atropellado por un colectivo en pleno centro de Córdoba
Salomón Wainberg, de 71 años, estaba internado en el Hospital de Urgencias desde el jueves. Había sufrido un grave traumatismo de cráneo tras ser embestido por un colectivo.
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Una vida dedicada a la comunicación
Licenciado en Ciencias de la Información, periodista y locutor nacional, Wainberg dedicó buena parte de su trayectoria a utilizar la radio para acercar a los oyentes contenidos relacionados con la historia, la cultura y la actualidad del pueblo judío, Israel y Medio Oriente.
A través de su programa también sostuvo durante años una postura activa contra el antisemitismo, el racismo y cualquier forma de discriminación, además de defender los derechos humanos.
Lectura rápida
¿Quién fue Salomón Wainberg? Fue un periodista y locutor argentino, referente de la comunidad judía y figura reconocida de la radio cordobesa.
¿Qué ocurrió con él? Falleció a los 70 años tras ser atropellado por un colectivo urbano en Córdoba.
¿Cuánto tiempo estuvo en la radio? Condujo durante más de 30 años el programa Kol Hashalom – La Voz de la Paz junto a Ana Nélida Sued.
¿Cuál era su enfoque en la comunicación? Promovía el diálogo, la memoria y la convivencia, alejándose de posiciones extremas.
¿Qué temas defendía? Se opuso al antisemitismo, racismo y discriminación, defendiendo los derechos humanos a través de su trabajo radial.