Quién era Salomón Wainberg, el periodista que murió atropellado por un colectivo en Córdoba

FOTO: Salomón Wainberg, el periodista que murió atropellado por un colectivo en Córdoba.

La muerte de Salomón “Lalo” Wainberg, a los 70 años, generó conmoción este viernes en Córdoba. El periodista y locutor falleció luego de permanecer internado en el Hospital de Urgencias tras ser atropellado por un colectivo urbano en pleno centro de la ciudad.

Wainberg fue un referente de la comunidad judía. Durante más de 30 años condujo, junto con Ana Nélida “Lita” Sued, Kol Hashalom – La Voz de la Paz, un ciclo que se emitía los domingos y que se convirtió en un espacio de referencia para abordar temas vinculados con la cultura y la actualidad del pueblo judío.

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Una vida dedicada a la comunicación

Licenciado en Ciencias de la Información, periodista y locutor nacional, Wainberg dedicó buena parte de su trayectoria a utilizar la radio para acercar a los oyentes contenidos relacionados con la historia, la cultura y la actualidad del pueblo judío, Israel y Medio Oriente.

A través de su programa también sostuvo durante años una postura activa contra el antisemitismo, el racismo y cualquier forma de discriminación, además de defender los derechos humanos.

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