Causa AFA: legislador denunció que “ganó la impunidad” y cuestionó a “toda la casta”

FOTO: La justicia y la impunidad en la causa Toviggino

La Cámara Federal de Casación decidió que la causa de la mansión de Pilar, vinculada a Pablo Toviggino, salga del fuero penal económico de Buenos Aires y sea enviada al juez Adrián González Charvay.

Esta decisión se produce en medio de un contexto de impunidad y dilación en la justicia, según el legislador de la coalición cívica, Facundo del Gaizo, quien ha sido uno de los impulsores de la denuncia y dialogó con Cadena 3.

Facundo Del Gaiso, legislador de la Coalición Cívica cuestionó duramente la decisión de la Justicia de trasladar nuevamente la investigación y sostuvo que el proceso terminó beneficiando a quienes son señalados como responsables de presuntas maniobras de lavado de dinero.

“Ganó la impunidad”, afirmó Del Gaiso durante una entrevista televisiva, al referirse a la resolución de la Cámara Federal de Casación que dispuso que la causa salga del fuero Penal Económico y pase nuevamente al ámbito de la Justicia Federal de San Martín, con un eventual regreso al juzgado de Adrián González Charvay.

Para el legislador, los sucesivos movimientos de la causa terminaron funcionando como una estrategia de dilación. “Es la causa que le quema a toda la casta judicial y política de este país”, sostuvo, y cuestionó que durante los últimos meses no se haya producido siquiera el llamado a declarar de quienes considera presuntos testaferros del tesorero de la AFA.

Del Gaiso también aseguró que la investigación cuenta con numerosas evidencias que, a su criterio, deberían haber permitido avanzar con mayor rapidez. Entre ellas mencionó documentación vinculada a vehículos, una tarjeta corporativa de American Express de la AFA y otros elementos encontrados durante los procedimientos realizados en torno a la propiedad.

“El problema es que hay tantas pruebas ahí, tanto todo tan evidente, que la Justicia tiene que hacer algo con eso. Bueno, no, decidieron no investigar”, afirmó.

El dirigente también cuestionó que la causa pueda regresar al juzgado de Campana, donde permaneció varios meses sin avances sustanciales. Según explicó, ese destino había sido solicitado por los propios denunciados y, en su opinión, existe una fuerte preocupación por evitar que la investigación avance en profundidad.

La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con una lujosa propiedad ubicada en Pilar y vinculada, según la denuncia, con dirigentes del fútbol argentino. Del Gaiso sostuvo que este expediente forma parte de un entramado de investigaciones más amplio que involucra a la conducción de la AFA y otras presuntas irregularidades.

En ese sentido, mencionó expedientes relacionados con presuntos desvíos de aportes previsionales, facturación presuntamente irregular y operaciones financieras investigadas también en Estados Unidos. Afirmó que, en conjunto, se trata de una estructura que considera de enorme gravedad.

“Yo creo que estamos ante lo que sería la mayor matriz de corrupción y lavado de dinero de la Argentina después del kirchnerismo”, manifestó.

La expectativa puesta en Estados Unidos

Consultado sobre si la Justicia estadounidense podría avanzar con mayor rapidez que la argentina, Del Gaiso respondió que no necesariamente esperaba que fuera más veloz, pero sí que fuera “efectiva”.

El legislador puso especial atención en una eventual declaración de Juan Pablo Vicente, a quien señaló como una persona que podría aportar información determinante para las investigaciones. “El día que hable Juan Pablo Vicente, game over”, afirmó.

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Del Gaiso también cuestionó la participación de funcionarios judiciales que, según señaló, mantienen vínculos con el mundo del fútbol y mencionó específicamente a integrantes de organismos relacionados con la AFA.

Finalmente, recordó las denuncias impulsadas años atrás por Elisa Carrió y trazó un paralelismo con aquellas investigaciones que demoraron largos períodos antes de producir resultados judiciales.

“En algún momento va a haber justicia. Y si no hay justicia acá, va a haber justicia en Estados Unidos”, concluyó.

Entrevista de "Informados al Regreso"