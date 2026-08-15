Soledad y Lázaro Caballero, entusiasmados por la diversidad de Yvy Porá y por República Folklore
En conferencia de prensa, la cantante de Arequito y el creador del festival en Formosa hablaron con Cadena 3. “La Sole” se refirió al evento en CABA: “Buenos Aires siempre fue parte de la música de raíz nativa”.
15/08/2026 | 00:17Redacción Cadena 3
FOTO: Soledad Pastorutti y Lázaro Caballero, entrevistados por Cadena 3.
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100 Noches Festivaleras
En un encuentro cargado de mística y tradición en el Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3, Soledad Pastorutti y Lázaro Caballero compartieron este viernes a la noche su entusiasmo por el lanzamiento de República Folklore. Este festival, que se llevará a cabo en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires los días 11 y 22 de noviembre, nace con la premisa de demostrar que Argentina es una sola, pero con una inmensa diversidad cultural que necesita ser visibilizada.
Para Soledad, este proyecto representa la oportunidad de darle un espacio central a la riqueza de nuestras provincias en un escenario que celebre la identidad nacional de manera inclusiva.
La "Gringa" de Arequito destacó que el folclore es, por naturaleza, uno de los géneros más abiertos y generosos, permitiendo la convivencia de diversos estilos y expresiones.
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Es un espacio en el escenario principal, creado por el anfitrión Lázaro Caballero, para difundir a los artistas del futuro de ese género musical litoraleño. Lauti, Josefina y Martina deleitaron a la audiencia de Cadena 3.
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Durante la charla, subrayó que este festival es la concreción de un sueño que persigue hace más de diez años: crear una plataforma donde cada rincón del país pueda mostrar su arte.
La intención es que la diversidad argentina se manifieste en toda su magnitud, integrando las tradiciones de Formosa, Salta, Santa Fe o Neuquén en una experiencia cultural única para el público.
Uno de los pilares de República Folklore será su carácter integral, donde la música será el hilo conductor de una muestra mucho más amplia. Soledad explicó que el festival busca que el visitante, especialmente el turista, pueda conocer toda Argentina en un solo lugar a través de sus colores, sus artesanías y su gastronomía.
Desde los bailarines hasta los platos típicos de cada región, el objetivo es que las costumbres de cada provincia se hagan presentes para que la "paisanada" se sienta representada en su totalidad.
Respecto a la elección de la Ciudad de Buenos Aires como sede, la cantante fue clara al definirla como "la gran caja de resonancia" necesaria para que el folclore del interior sea escuchado a nivel masivo.
Si bien resaltó el éxito de festivales como el de Lázaro en Formosa —que convoca a 40.000 personas en medio del campo—, señaló que Buenos Aires funciona como un puente indispensable para romper la división entre el interior y la capital.
"Necesitamos que estos puentes existan para contar lo que somos", afirmó, invitando a todos los sectores a sumarse a esta propuesta.
Finalmente, Lázaro Caballero, quien invitó formalmente a Soledad a participar de esta iniciativa, coincidió en que el festival ya es un hito importante antes de su realización.
Para Soledad, aceptar este convite es una forma de validar su esencia como artista popular y de celebrar el camino compartido con colegas que, al igual que ella, "reman contra la corriente" para mantener viva la cultura.
Con una convocatoria abierta que incluye a comunidades de países vecinos, República Folklore se perfila como una experiencia transformadora, que busca llevar nuestra identidad a cada rincón del mundo.
Lectura rápida
¿Qué es República Folklore? Es un festival que celebra la diversidad cultural de Argentina y se llevará a cabo en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires los días 11 y 22 de noviembre.
¿Quiénes participaron en el lanzamiento? Soledad Pastorutti y Lázaro Caballero compartieron su entusiasmo por el festival.
¿Cuándo se realizará el festival? El festival se llevará a cabo los días 11 y 22 de noviembre.
¿Dónde se llevará a cabo? En el Parque de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Por qué es importante este festival? Busca visibilizar la diversidad cultural de Argentina y celebrar la identidad nacional de manera inclusiva.