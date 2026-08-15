Un misil: así fue el golazo de Rigoni para Belgrano en un partido especial

Belgrano necesitó apenas 10 segundos del segundo tiempo para volver a golpear a Independiente Rivadavia. Y lo hizo con una definición espectacular de Emiliano Rigoni, que sorprendió a todos con un remate desde afuera del área que terminó en el ángulo.

El mediocampista recibió la pelota en las inmediaciones del área, levantó la cabeza y no dudó. Sacó un verdadero bombazo que se metió arriba, lejos del alcance del arquero mendocino, para establecer el 2-0 del Pirata en el Gigante de Alberdi.

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski ya había conseguido ponerse en ventaja durante el primer tiempo con un gol en contra de Tomás Bottari, luego de un centro que buscaba a Lucas Passerini.

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Un golazo en un partido especial para Rigoni

La conquista tuvo un condimento adicional para Rigoni: el encuentro ante Independiente Rivadavia marcó su partido número 100 con la camiseta de Belgrano.

El futbolista, surgido de las divisiones inferiores del club, celebró la cifra redonda de la mejor manera posible: con un golazo ante su gente y apenas iniciado el complemento.

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?? ¡¡SACANDO DEL MEDIO!! ¡¡FIERRAZO AL ÁNGULO DE RIGONI, A LOS 10 SEGUNDOS DEL SEGUNDO TIEMPO, PARA MARCAR EL 2-0 DE BELGRANO ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!! ??



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La precisión y la potencia del remate hicieron que la pelota terminara clavada en el ángulo. Un tanto que, además de ampliar la ventaja del Pirata, convirtió una jornada especial para Rigoni en una noche todavía más memorable.