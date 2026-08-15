Un misil: así fue el golazo de Rigoni para Belgrano en un partido especial
Emiliano Rigoni sacó un potente remate desde afuera del área apenas comenzó el segundo tiempo ante Independiente Rivadavia y clavó la pelota en el ángulo para el 2-0 del Pirata.
15/08/2026 | 21:43Redacción Cadena 3
FOTO: Rigoni festeja su golazo ante Independiente Rivadavia. Foto: Daniel Cáceres/C3.
Belgrano necesitó apenas 10 segundos del segundo tiempo para volver a golpear a Independiente Rivadavia. Y lo hizo con una definición espectacular de Emiliano Rigoni, que sorprendió a todos con un remate desde afuera del área que terminó en el ángulo.
El mediocampista recibió la pelota en las inmediaciones del área, levantó la cabeza y no dudó. Sacó un verdadero bombazo que se metió arriba, lejos del alcance del arquero mendocino, para establecer el 2-0 del Pirata en el Gigante de Alberdi.
El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski ya había conseguido ponerse en ventaja durante el primer tiempo con un gol en contra de Tomás Bottari, luego de un centro que buscaba a Lucas Passerini.
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Liga Profesional. Belgrano se hizo fuerte en Alberdi y se llevó un triunfazo ante Independiente Rivadavia
"El Pirata" se impuso 2-0 con tantos de Bottari, en contra, y un golazo de Rigoni en el inicio del complemento. Con este triunfo, el equipo de Zielinski quedó segundo en la Zona B.
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Un golazo en un partido especial para Rigoni
La conquista tuvo un condimento adicional para Rigoni: el encuentro ante Independiente Rivadavia marcó su partido número 100 con la camiseta de Belgrano.
El futbolista, surgido de las divisiones inferiores del club, celebró la cifra redonda de la mejor manera posible: con un golazo ante su gente y apenas iniciado el complemento.
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?? ¡¡SACANDO DEL MEDIO!! ¡¡FIERRAZO AL ÁNGULO DE RIGONI, A LOS 10 SEGUNDOS DEL SEGUNDO TIEMPO, PARA MARCAR EL 2-0 DE BELGRANO ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!! ??— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026
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La precisión y la potencia del remate hicieron que la pelota terminara clavada en el ángulo. Un tanto que, además de ampliar la ventaja del Pirata, convirtió una jornada especial para Rigoni en una noche todavía más memorable.
Lectura rápida
¿Qué hizo Belgrano en el segundo tiempo? Volvió a golpear a Independiente Rivadavia con un gol de Emiliano Rigoni en 10 segundos.
¿Quién anotó el primer gol del partido? Tomás Bottari anotó un gol en contra que puso a Belgrano en ventaja.
¿Cuántos partidos ha jugado Rigoni con Belgrano? Este fue su partido número 100 con la camiseta del club.
¿Cómo fue el gol de Rigoni? Fue un remate potente desde afuera del área que terminó en el ángulo.
¿Quién dirige a Belgrano? El equipo es dirigido por Ricardo Zielinski.