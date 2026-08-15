Morosidad en alza: por qué crecen los créditos impagos y qué opciones tienen los deudores

La morosidad crediticia de las familias se mantiene en niveles elevados y refleja las dificultades de una parte de los hogares para cumplir con préstamos tomados a tasas que superan ampliamente el ritmo de la inflación y de los ingresos.

El último dato de la Central de Deudores del Banco Central, correspondiente a junio, mostró que la irregularidad del crédito dejó de crecer después de 19 aumentos mensuales consecutivos. Sin embargo, esa estabilización todavía no permite afirmar que haya comenzado una recuperación.

La mora total del sector privado no financiero se ubicó en el 7,6%, frente al 7,7% de mayo. En el caso de los préstamos a las familias alcanzó el 12,7%, mientras que entre las empresas fue del 3,5%.

La situación es más delicada en los créditos otorgados por fintech y otros prestamistas no bancarios, donde la irregularidad llega al 33%. No obstante, el 91% del financiamiento continúa concentrado en la banca tradicional.

En diálogo con Cadena 3, el analista financiero y especialista en riesgo crediticio Saúl Musicante advirtió que el costo real de los préstamos resulta difícil de afrontar cuando los ingresos evolucionan cerca de una inflación anual del 30%. "Es realmente difícil de cumplir. Asumiendo que los ingresos aumentan indexados a la inflación, ese costo real es elevadísimo", afirmó.

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• Los impuestos pueden representar hasta el 40%

Musicante señaló que la carga tributaria profundiza el problema. Según explicó, el IVA, Ingresos Brutos y los gravámenes municipales vinculados con Comercio e Industria pueden representar entre el 30% y el 40% del costo de un préstamo.

Para una persona física, ese componente tributario se convierte en un gasto definitivo porque, a diferencia de lo que puede ocurrir con una empresa, generalmente no tiene posibilidades de computarlo a cuenta de otros impuestos. "Para un monotributista o un asalariado es un costo. Eso eleva sustancialmente una tasa que ya de por sí es alta", sostuvo.

A esto se suma un cambio en la dinámica de la economía. Durante los años de alta inflación, muchas familias tomaban créditos o compraban en cuotas con la expectativa de que el aumento general de precios terminara licuando las obligaciones. Con la desaceleración inflacionaria, ese comportamiento dejó de ofrecer el mismo resultado.

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• Extender los plazos y reducir las tasas

Para aliviar el compromiso mensual de los deudores, Musicante consideró necesaria una combinación de reducción de tasas y extensión de los plazos. "Los bancos podrían hacer una mezcla de baja de tasas y alargamiento de plazos, cosa de descomprimir el compromiso mensual que tienen los individuos", indicó.

Las entidades podrían exigir a cambio un refuerzo de las garantías, como la presentación de un garante o de algún respaldo patrimonial. El especialista mencionó como ejemplo una línea del Banco Nación con un plazo de hasta 10 años, ajustada por UVA más 12 puntos para quienes cobran sus haberes en la entidad y más 14 puntos para el resto.

Ese esquema, según explicó, permitiría reducir la carga mensual y reordenar obligaciones contraídas bajo condiciones más costosas.

Sin embargo, existe una dificultad adicional. Musicante señaló que una persona categorizada en situación irregular puede permanecer en esa condición hasta cancelar una parte sustancial de la deuda, lo que le impide acceder a otro préstamo para refinanciar el anterior. "Muchas veces el tomador en situación irregular es reacio a arreglar de esta manera, pero no hay muchas otras alternativas", sostuvo.

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• Por qué es mayor la mora fuera de los bancos

El especialista explicó que el índice de morosidad surge de dividir los préstamos irregulares por el total de créditos otorgados. Por lo tanto, puede aumentar no solamente porque haya más incumplimientos, sino también porque se conceden menos préstamos nuevos. "Si sube el numerador y baja el denominador porque no se están colocando nuevos créditos, claramente ese ratio se dispara", señaló.

Sobre la diferencia entre los bancos y las compañías no bancarias, indicó que en algunas fintech, comercios de electrodomésticos y empresas financiadas mediante fideicomisos pudo haber fallado la evaluación del riesgo crediticio.

No obstante, las elevadas tasas cobradas por esas compañías les permitieron absorber una parte importante de las pérdidas. Musicante remarcó que, pese al fuerte aumento de la mora, no se registraron hasta ahora eventos crediticios relevantes entre esos actores.

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• Caputo destacó las refinanciaciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró esta semana que los bancos comenzaron a refinanciar deudas morosas a tres años, con tasas de entre el 20% y el 25%, y que una mayoría de los clientes alcanzados por esos acuerdos retomó los pagos.

Caputo aclaró que la mejora no aparecerá inmediatamente en las estadísticas porque el paso de la categoría de moroso a una situación regular puede demorar entre seis y 12 meses.

También descartó utilizar recursos públicos para compensar a las entidades por préstamos incobrables, al considerar que eso implicaría emplear dinero de los contribuyentes para cubrir créditos otorgados de manera deficiente.

Musicante coincidió en que, por el momento, la morosidad no representa una amenaza para la estabilidad del sistema financiero. Explicó que los bancos argentinos cuentan con un alto nivel de previsiones, es decir, fondos reservados para cubrir posibles incumplimientos. "Parecería que lo peor ya está mandado a pérdida en los balances y no debería afectar la salud financiera", concluyó.

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Informe de Guillermo López.