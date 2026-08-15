La oposición citó en Diputados al embajador de EE.UU. por presiones a una cooperativa neuquina

La Cámara de Diputados de la Nación formalizó una citación al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para que concurra el próximo miércoles a brindar explicaciones ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, tras las denuncias por supuestas presiones diplomáticas contra la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) para rescindir acuerdos tecnológicos con la empresa china Huawei.

La convocatoria fue impulsada por el bloque de Unión por la Patria y confirmada por el presidente de la comisión legislativa, el diputado nacional Aldo Leiva, luego de que directivos de la entidad cooperativa patagónica expusieran en el Congreso advertencias directas de funcionarios norteamericanos respecto al despliegue de fibra óptica y la construcción de un centro de datos en la zona estratégica de Vaca Muerta.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó la necesidad institucional de que el diplomático asista a la sede parlamentaria para esclarecer lo sucedido. "Esperamos su presencia para abordar la grave situación e irregularidades expuestas por los miembros de la cooperativa CALF de Neuquén. El ámbito institucional es clave", sostuvo el legislador sobre la reunión fijada para el 19 de agosto a las 13:00.

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Durante su presentación previa ante los legisladores, la secretaria general de CALF, Yenny Fonfach, y el gerente de Tecnología de la entidad, Sergio Fernández Novoa, denunciaron que recibieron comunicaciones de agregados comerciales y una posterior misiva firmada por la representación estadounidense en las que se alertaba sobre posibles consecuencias administrativas, como la restricción de visados para directivos, en caso de sostener vínculos comerciales con la firma asiática.

Frente a los reclamos, Lamelas defendió la postura de su administración mediante una comunicación oficial y declaraciones públicas, en las que argumentó que la participación de proveedores tecnológicos vinculados al Estado chino en infraestructuras neurálgicas representa un riesgo para la seguridad de los datos y las futuras inversiones internacionales en la cuenca hidrocarburífera.

Por su parte, la compañía tecnológica Huawei y las autoridades de la cooperativa neuquina rechazaron las imputaciones sobre vulnerabilidades de ciberseguridad y ratificaron la autonomía de contratación bajo parámetros técnicos y comerciales, mientras la oposición aguarda la confirmación oficial de la Embajada de los Estados Unidos sobre la concurrencia del embajador al Palacio Legislativo.

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