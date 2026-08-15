Dieron a conocer el informe forense de la mujer asesinada por su esposo en Villa Devoto

El informe preliminar de la autopsia determinó que Romina Calvo, la mujer asesinada en el barrio porteño de Villa Devoto, recibió 40 puñaladas. Su esposo, Walter Verón, está acusado del femicidio.

De acuerdo con los resultados forenses, 22 de las heridas fueron localizadas en la parte posterior de la espalda y el cuello. Las restantes se encontraban en el torso, el cuello, la cara, la cabeza y los brazos.

La investigación sigue y todavía se esperan las conclusiones definitivas de la autopsia.

El femicidio ocurrió alrededor de las 6.50 del jueves, mientras uno de los hijos de la pareja, de 21 años, dormía. Según trascendió, su hermana menor lo despertó y le advirtió que su padre había matado a su madre.

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El joven se dirigió a la habitación y encontró el cuerpo de Calvo. Personal del SAME arribó minutos después y constató su muerte. La mujer presentaba, entre otras lesiones, una herida de arma blanca en el cuello.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que Verón atacó a su esposa con una cuchilla de cocina y luego escapó de la vivienda.

La Policía de la Ciudad lo encontró a unos 200 metros del domicilio. El hombre tenía una herida cortante y fue trasladado al Hospital Vélez Sársfield, donde permanece internado en grave estado.

En la casa también fue hallada una carta de despedida en la que Verón habría intentado explicar su situación familiar y económica.

El acusado tenía una condena previa por agredir a Calvo. El ataque ocurrió en 2017, en la localidad bonaerense de La Tablada, y un año después fue condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo.

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Según consta en el expediente judicial, Verón tomó con fuerza del cuello a la mujer hasta provocarle un desvanecimiento. También le produjo lesiones en esa zona y un corte en el pulgar derecho con un cuchillo.

El 9 de mayo de 2018, el Juzgado Correccional N° 2 de La Matanza lo condenó a seis meses de prisión en suspenso.

Durante aquella causa, Calvo declaró que llevaba 16 años en pareja con Verón y que tenían dos hijos. También manifestó haber sufrido violencia durante toda la relación.

La mujer relató que era víctima de insultos, maltratos verbales, daños en la vivienda y agresiones físicas, entre ellas cachetazos y empujones.

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