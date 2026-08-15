Deudas prescriptas: cómo detectar reclamos irregulares y evitar posibles estafas

FOTO: Cobranza de deudas: por qué no hay que responder llamados, correos ni WhatsApp. (Ilustrativa)

Los reclamos por deudas inexistentes, prescriptas o adquiridas por estudios de cobranzas generan preocupación entre los consumidores. La abogada y titular de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe, Valeria Schvartz, explicó cómo reconocer una intimación formal y qué precauciones tomar.

La funcionaria señaló que algunos estudios jurídicos compran carteras de morosos pertenecientes a bancos o entidades que dejaron de funcionar y luego intentan cobrar esas obligaciones mediante reclamos extrajudiciales.

Según explicó, los plazos de prescripción dependen del origen de la deuda. En el caso de las tarjetas de crédito, indicó que prescriben a los tres años, mientras que las obligaciones vinculadas con servicios públicos o contrataciones mensuales tienen un plazo de dos años.

Sin embargo, aclaró que existen excepciones y que una carta documento enviada durante ese período puede interrumpir la prescripción. Por ese motivo, recomendó consultar cada situación con un abogado, una organización de defensa del consumidor o una dependencia municipal o provincial. "Ante la duda, hay que consultar para saber si corresponde o no lo que nos están reclamando", sostuvo Schvartz en Cadena 3.

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• Llamados, correos y mensajes de WhatsApp

La titular del organismo santafesino advirtió especialmente sobre los intentos de cobro realizados por teléfono, correo electrónico o WhatsApp. "Ese tipo de notificaciones no son válidas, son ilegales y rozan el hostigamiento", afirmó. Además, aconsejó no entregar información personal ni continuar la conversación cuando se recibe un llamado de esas características.

"Directamente no damos ningún tipo de dato y cortamos la comunicación, aunque pueda parecer un poco descortés", indicó. En ese sentido, remarcó que muchas personas mayores tienen dificultades para actuar de esa manera porque sienten que están faltando el respeto, pero señaló que la vulneración proviene de quienes realizan el llamado.

Schvartz también cuestionó que las empresas o estudios contacten a familiares, amigos u otras personas para informarles sobre una supuesta deuda. "Están violando la intimidad y la privacidad. No corresponde ni es legítimo hacer ese tipo de reclamos", enfatizó.

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• Cómo reconocer una notificación formal

La abogada explicó que una intimación formal debe llegar mediante una carta documento o una cédula judicial. Esta última, precisó, debe contener la identificación del juzgado, la carátula de la causa, un número de expediente y las firmas correspondientes de las autoridades judiciales intervinientes. "Cualquier otro tipo de notificación no tiene validez formal, aunque nos manden un correo electrónico, nos pidan responderlo o nos den un número de WhatsApp", sostuvo.

Frente a un reclamo, recomendó averiguar cuál es la deuda exigida, de dónde proviene, cuándo habría sido contraída y si efectivamente existe. Sin embargo, aconsejó realizar esas averiguaciones con asistencia profesional y no responder por cuenta propia mensajes, correos o llamados.

Schvartz advirtió que estas comunicaciones también pueden esconder intentos de estafas virtuales. Por eso, insistió en no proporcionar información y acudir a cualquier oficina u organización de defensa del consumidor para verificar la legitimidad del reclamo.

Cualquier denuncia puede realizarse en Defensa al Consumidor, accediendo a este link.

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Informe de Verónica Maslup.