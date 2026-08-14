Newell's recibe a Riestra con la necesidad de volver a ganar

FOTO: Newell's lo ganaba, no lo pudo aguantar pero logró un punto valioso ante Boca.

Newell’s recibe este sábado a Deportivo Riestra desde las 19 en el Estadio Marcelo Bielsa, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Árbitro designado: Luis Lobo Medina. (Desde las 17) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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La "Lepra", que solamente ganó en el debut ante Talleres, buscará recuperarse ante un rival directo en la pelea por la permanencia.

El presente del conjunto rojinegro está lejos de ser el esperado. La derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela profundizó las dudas y dejó expuestas algunas de las dificultades que atraviesa el equipo de Frank Kudelka, que necesita reencontrarse con el triunfo para cambiar el rumbo.

A la caída ante el "Halcón" se sumó la expulsión de Jerónimo Russo, por lo que Martín Luciano deberá ocupar su lugar en el lateral izquierdo. Mientras tanto, en un mercado condicionado por la austeridad, Agustín García Basso aparece como una de las alternativas que analiza la dirigencia para reforzar el plantel, aunque también es pretendido por Independiente.

Riestra, en cambio, llegará a Rosario con el ánimo renovado después de conseguir su primera victoria del torneo. El 2-0 ante un Estudiantes alternativo le permitió al equipo de Guillermo Duró recuperar confianza y dejar atrás, al menos momentáneamente, las dudas que había generado su comienzo.

El "Malevo" también tiene la permanencia como una de sus principales preocupaciones. Después de un Apertura que quedó lejos de las expectativas generadas durante 2025, Riestra buscará ahora sumar por primera vez de a tres fuera del Guillermo Laza, su principal fortaleza en el Bajo Flores.

Con necesidades similares y objetivos que se cruzan, Newell’s y Riestra se enfrentarán en un partido que puede resultar importante para ambos en la pelea por alejarse de la zona baja de la tabla.