La difícil historia de los Deudores Anónimos en Rosario: "Yo no vuelvo a ese infierno nunca más"

En un contexto de creciente endeudamiento de los hogares, Deudores Anónimos ofrece en Rosario un espacio de acompañamiento para personas que tienen una relación compulsiva o problemática con el dinero. Andrea, una de las impulsoras y referentes del grupo local, explicó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que la organización tiene 50 años de trayectoria y que el espacio presencial rosarino funciona desde hace un año.

Andrea explicó que quienes llegan al grupo pueden ser compradores compulsivos o personas que recurren constantemente a préstamos y tarjetas para cubrir otras deudas. "Somos personas que tenemos una disfuncionalidad con el uso del dinero", señaló, y describió situaciones frecuentes como "sacar un préstamo para pagar otro" y acumular compromisos financieros hasta entrar en un círculo difícil de cortar.

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Según contó, muchas personas llegan "en un estado de desesperación", después de años de arrastrar deudas y sin saber cómo salir. Sin embargo, aclaró que el objetivo no es simplemente dejar de pagar, sino aprender a ordenar las finanzas y trabajar sobre la conducta compulsiva. "En Deudores Anónimos nos enseña cómo pagar las deudas", explicó.

La referencia destacó que el programa funciona de manera horizontal y se basa principalmente en la experiencia de quienes atraviesan situaciones similares. En su caso, contó que ingresó al espacio hace cuatro años, logró cancelar sus deudas y actualmente tiene ahorros. "Yo soy una persona que vive en el mismo país que todos y hoy no uso tarjetas, todo lo que hago lo hago con mi dinero, vivo dentro de mis posibilidades", relató.

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Para Andrea, uno de los primeros pasos para salir de esa situación es tomar una decisión firme y estar dispuesto a escuchar a quienes ya atravesaron el proceso. "Yo no vuelvo a ese infierno nunca más", afirmó. También señaló que dentro del programa se trabaja con los números personales y se consulta antes de asumir nuevos compromisos financieros.

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La culpa y la vergüenza, según explicó, suelen ser obstáculos para pedir ayuda. Por eso recomendó acercarse a las reuniones y entender que "no estás solo, que un montón de gente vive lo mismo que vos". En su propia experiencia, recordó que una de las primeras cosas que recuperó fue el descanso: "Yo volví a dormir. Yo no dormía, me despertaba a la madrugada pensando cómo iba a pagar".

En Rosario, las reuniones presenciales se realizan los viernes a las 19 en el Colegio San José, Presidente Roca 150. También existen encuentros virtuales en distintos días y horarios para personas de otras localidades. Andrea remarcó que el proceso requiere tiempo y acompañamiento: "Lo que tardamos a veces toda una vida en desordenar, no lo vamos a ordenar de la noche a la mañana".



Entrevista de Jonatan Raimundo.