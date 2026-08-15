En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

San Lorenzo vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Rosario Una Mañana para todos Rosario

La difícil historia de los Deudores Anónimos en Rosario: "Yo no vuelvo a ese infierno nunca más"

Andrea, una de las impulsoras y referentes del espacio, contó en Cadena 3 Rosario cómo logró salir de una situación de endeudamiento compulsivo y explicó el funcionamiento del espacio, que acompaña a personas con dificultades para manejar préstamos, tarjetas y gastos.

15/08/2026 | 09:20Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Situación de endeudamiento compulsivo.

FOTO: Situación de endeudamiento compulsivo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. La difícil historia de los Deudores Anónimos en Rosario: "Yo no vuelvo a ese infierno nunca más"

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

En un contexto de creciente endeudamiento de los hogares, Deudores Anónimos ofrece en Rosario un espacio de acompañamiento para personas que tienen una relación compulsiva o problemática con el dinero. Andrea, una de las impulsoras y referentes del grupo local, explicó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que la organización tiene 50 años de trayectoria y que el espacio presencial rosarino funciona desde hace un año.

Andrea explicó que quienes llegan al grupo pueden ser compradores compulsivos o personas que recurren constantemente a préstamos y tarjetas para cubrir otras deudas. "Somos personas que tenemos una disfuncionalidad con el uso del dinero", señaló, y describió situaciones frecuentes como "sacar un préstamo para pagar otro" y acumular compromisos financieros hasta entrar en un círculo difícil de cortar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según contó, muchas personas llegan "en un estado de desesperación", después de años de arrastrar deudas y sin saber cómo salir. Sin embargo, aclaró que el objetivo no es simplemente dejar de pagar, sino aprender a ordenar las finanzas y trabajar sobre la conducta compulsiva. "En Deudores Anónimos nos enseña cómo pagar las deudas", explicó.

La referencia destacó que el programa funciona de manera horizontal y se basa principalmente en la experiencia de quienes atraviesan situaciones similares. En su caso, contó que ingresó al espacio hace cuatro años, logró cancelar sus deudas y actualmente tiene ahorros. "Yo soy una persona que vive en el mismo país que todos y hoy no uso tarjetas, todo lo que hago lo hago con mi dinero, vivo dentro de mis posibilidades", relató.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para Andrea, uno de los primeros pasos para salir de esa situación es tomar una decisión firme y estar dispuesto a escuchar a quienes ya atravesaron el proceso. "Yo no vuelvo a ese infierno nunca más", afirmó. También señaló que dentro del programa se trabaja con los números personales y se consulta antes de asumir nuevos compromisos financieros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La culpa y la vergüenza, según explicó, suelen ser obstáculos para pedir ayuda. Por eso recomendó acercarse a las reuniones y entender que "no estás solo, que un montón de gente vive lo mismo que vos". En su propia experiencia, recordó que una de las primeras cosas que recuperó fue el descanso: "Yo volví a dormir. Yo no dormía, me despertaba a la madrugada pensando cómo iba a pagar".

En Rosario, las reuniones presenciales se realizan los viernes a las 19 en el Colegio San José, Presidente Roca 150. También existen encuentros virtuales en distintos días y horarios para personas de otras localidades. Andrea remarcó que el proceso requiere tiempo y acompañamiento: "Lo que tardamos a veces toda una vida en desordenar, no lo vamos a ordenar de la noche a la mañana".

Entrevista de Jonatan Raimundo.

Lectura rápida

¿Qué ofrece Deudores Anónimos en Rosario? Un espacio de acompañamiento para personas con problemas compulsivos relacionados con el dinero.

¿Quién es Andrea? Una de las impulsoras y referentes de Deudores Anónimos en Rosario.

¿Cuándo se realizan las reuniones presenciales? Los viernes a las 19 en el Colegio San José, Presidente Roca 150.

¿Cómo funciona el programa? De manera horizontal, basado en la experiencia de quienes atraviesan situaciones similares.

¿Por qué es importante pedir ayuda? La culpa y la vergüenza son obstáculos comunes; acercarse a las reuniones ayuda a entender que no se está solo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf