En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

San Lorenzo vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Central respondió a la denuncia de racismo de Corinthians y pidió investigar al arquero Hugo Souza

El club anunció una investigación interna y pondrá sus pruebas a disposición de Conmebol, mientras cuestionó la acusación realizada durante el empate 0-0 en el Gigante de Arroyito.

15/08/2026 | 08:37Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El arquero de Corinthians, Hugo Souza.

FOTO: El arquero de Corinthians, Hugo Souza.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario Central difundió un comunicado oficial tras la denuncia por racismo realizada por el arquero de Corinthians, Hugo Souza, durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El club ratificó su rechazo a cualquier acto de discriminación, pero pidió que la Conmebol investigue la acusación realizada por el futbolista brasileño.

En su presentación, Central también denunció presuntos actos de provocación de hinchas de Corinthians durante y después del encuentro. El club destacó la exhibición de billetes de moneda argentina y una camiseta de España y aseguró contar con pruebas que pondrá a disposición de la Conmebol para que sean analizadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto de la denuncia de Souza, la institución rosarina solicitó que el organismo sudamericano investigue el episodio y requiera al árbitro Andrés Matonte las pruebas correspondientes. Central sostuvo que no encontró imágenes que respalden hasta el momento los supuestos insultos racistas y remarcó que la acusación se produjo cuando Corinthians había quedado con un jugador menos y el equipo rosarino presionaba en busca del triunfo.

De todos modos, el club informó que lleva adelante una investigación interna sobre posibles hechos de violencia o discriminación ocurridos durante el partido. Central aseguró que, en caso de identificar a algún hincha involucrado en una conducta sancionable, se aplicarán las medidas correspondientes. La denuncia de Souza había provocado la interrupción momentánea del encuentro y la activación del protocolo antirracismo.

Lectura rápida

¿Qué denuncia realizó Hugo Souza?
Denunció actos de racismo durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Quién es el club que emitió un comunicado?
El comunicado fue emitido por Rosario Central.

¿Qué solicitó Rosario Central a la Conmebol?
Solicitó que investigue la acusación de racismo y requiera pruebas al árbitro Andrés Matonte.

¿Qué tipo de pruebas tiene Rosario Central?
Asegura contar con pruebas de actos de provocación de hinchas de Corinthians durante el encuentro.

¿Qué medidas tomará Rosario Central si identifica a hinchas involucrados?
Aplicará las medidas correspondientes a los hinchas involucrados en conductas sancionables.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf