Central respondió a la denuncia de racismo de Corinthians y pidió investigar al arquero Hugo Souza

Rosario Central difundió un comunicado oficial tras la denuncia por racismo realizada por el arquero de Corinthians, Hugo Souza, durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El club ratificó su rechazo a cualquier acto de discriminación, pero pidió que la Conmebol investigue la acusación realizada por el futbolista brasileño.

En su presentación, Central también denunció presuntos actos de provocación de hinchas de Corinthians durante y después del encuentro. El club destacó la exhibición de billetes de moneda argentina y una camiseta de España y aseguró contar con pruebas que pondrá a disposición de la Conmebol para que sean analizadas.

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Respecto de la denuncia de Souza, la institución rosarina solicitó que el organismo sudamericano investigue el episodio y requiera al árbitro Andrés Matonte las pruebas correspondientes. Central sostuvo que no encontró imágenes que respalden hasta el momento los supuestos insultos racistas y remarcó que la acusación se produjo cuando Corinthians había quedado con un jugador menos y el equipo rosarino presionaba en busca del triunfo.

De todos modos, el club informó que lleva adelante una investigación interna sobre posibles hechos de violencia o discriminación ocurridos durante el partido. Central aseguró que, en caso de identificar a algún hincha involucrado en una conducta sancionable, se aplicarán las medidas correspondientes. La denuncia de Souza había provocado la interrupción momentánea del encuentro y la activación del protocolo antirracismo.