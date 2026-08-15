Central respondió a la denuncia de racismo de Corinthians y pidió investigar al arquero Hugo Souza
El club anunció una investigación interna y pondrá sus pruebas a disposición de Conmebol, mientras cuestionó la acusación realizada durante el empate 0-0 en el Gigante de Arroyito.
15/08/2026 | 08:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El arquero de Corinthians, Hugo Souza.
Rosario Central difundió un comunicado oficial tras la denuncia por racismo realizada por el arquero de Corinthians, Hugo Souza, durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El club ratificó su rechazo a cualquier acto de discriminación, pero pidió que la Conmebol investigue la acusación realizada por el futbolista brasileño.
En su presentación, Central también denunció presuntos actos de provocación de hinchas de Corinthians durante y después del encuentro. El club destacó la exhibición de billetes de moneda argentina y una camiseta de España y aseguró contar con pruebas que pondrá a disposición de la Conmebol para que sean analizadas.
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Fútbol. Hugo Souza denunció insultos racistas durante Rosario Central-Corinthians
El arquero brasileño aseguró que recibió agresiones desde la tribuna del Gigante de Arroyito, el árbitro activó el protocolo antirracismo y Corinthians reclamó una investigación para identificar a los responsables.
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Respecto de la denuncia de Souza, la institución rosarina solicitó que el organismo sudamericano investigue el episodio y requiera al árbitro Andrés Matonte las pruebas correspondientes. Central sostuvo que no encontró imágenes que respalden hasta el momento los supuestos insultos racistas y remarcó que la acusación se produjo cuando Corinthians había quedado con un jugador menos y el equipo rosarino presionaba en busca del triunfo.
De todos modos, el club informó que lleva adelante una investigación interna sobre posibles hechos de violencia o discriminación ocurridos durante el partido. Central aseguró que, en caso de identificar a algún hincha involucrado en una conducta sancionable, se aplicarán las medidas correspondientes. La denuncia de Souza había provocado la interrupción momentánea del encuentro y la activación del protocolo antirracismo.
Lectura rápida
¿Qué denuncia realizó Hugo Souza?
Denunció actos de racismo durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
¿Quién es el club que emitió un comunicado?
El comunicado fue emitido por Rosario Central.
¿Qué solicitó Rosario Central a la Conmebol?
Solicitó que investigue la acusación de racismo y requiera pruebas al árbitro Andrés Matonte.
¿Qué tipo de pruebas tiene Rosario Central?
Asegura contar con pruebas de actos de provocación de hinchas de Corinthians durante el encuentro.
¿Qué medidas tomará Rosario Central si identifica a hinchas involucrados?
Aplicará las medidas correspondientes a los hinchas involucrados en conductas sancionables.