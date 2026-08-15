Un motociclista sufrió heridas graves tras caer debajo de un camión en Circunvalación y Pellegrini
El siniestro ocurrió este viernes por la noche, mano hacia el norte. Otro hombre de 29 años también resultó herido y el conductor del camión, de 28 años, fue aprehendido.
15/08/2026 | 08:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Accidente de tránsito en Circunvalación y Pellegrini.
Un hombre de 30 años resultó con politraumatismos graves tras un accidente ocurrido este viernes por la noche en la avenida Circunvalación y Pellegrini, en la mano hacia el norte. El siniestro se produjo alrededor de las 21.05 y estuvieron involucrados una motocicleta y un camión con acoplado.
Según información de fuentes policiales, dos hombres circulaban en una Motomel S2 150 cc cuando, por causas que se investigaban, habrían perdido el control y caído debajo de las ruedas del acoplado de un camión que circulaba en el mismo sentido. Ambos fueron encontrados tendidos sobre la calzada.
Personal del SIES asistió a los motociclistas. El hombre de 30 años fue diagnosticado con politraumatismos graves y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), mientras que el otro ocupante, de 29 años, sufrió un traumatismo en un miembro inferior y fue derivado al Hospital Carrasco.
Posteriormente, un hombre de 28 años se presentó en un destacamento de la Guardia Provincial y manifestó que había colisionado con la motocicleta. Según declaró, no se detuvo inmediatamente porque no había encontrado un lugar para hacerlo. Personal de Accidentología realizó las pericias y se procedió al secuestro de la motocicleta y del camión Fiat Iveco con acoplado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre de 30 años sufrió politraumatismos graves en un accidente de tránsito.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Dos hombres en una motocicleta y un camión con acoplado.
¿Cuándo ocurrió el accidente? Este viernes por la noche, alrededor de las 21.05.
¿Dónde sucedió? En la avenida Circunvalación y Pellegrini, en la mano hacia el norte.
¿Cómo se produjo el accidente? Los motociclistas habrían perdido el control y cayeron debajo del camión.
¿Por qué se detuvo el otro conductor? Un hombre de 28 años no se detuvo inmediatamente porque no encontró un lugar para hacerlo.