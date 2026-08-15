Un motociclista sufrió heridas graves tras caer debajo de un camión en Circunvalación y Pellegrini

Un hombre de 30 años resultó con politraumatismos graves tras un accidente ocurrido este viernes por la noche en la avenida Circunvalación y Pellegrini, en la mano hacia el norte. El siniestro se produjo alrededor de las 21.05 y estuvieron involucrados una motocicleta y un camión con acoplado.

Según información de fuentes policiales, dos hombres circulaban en una Motomel S2 150 cc cuando, por causas que se investigaban, habrían perdido el control y caído debajo de las ruedas del acoplado de un camión que circulaba en el mismo sentido. Ambos fueron encontrados tendidos sobre la calzada.

Personal del SIES asistió a los motociclistas. El hombre de 30 años fue diagnosticado con politraumatismos graves y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), mientras que el otro ocupante, de 29 años, sufrió un traumatismo en un miembro inferior y fue derivado al Hospital Carrasco.

Posteriormente, un hombre de 28 años se presentó en un destacamento de la Guardia Provincial y manifestó que había colisionado con la motocicleta. Según declaró, no se detuvo inmediatamente porque no había encontrado un lugar para hacerlo. Personal de Accidentología realizó las pericias y se procedió al secuestro de la motocicleta y del camión Fiat Iveco con acoplado.