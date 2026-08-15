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Día de las Infancias: el estacionamiento medido será gratis este sábado en parte del centro

La medida regirá durante toda la jornada en el sector delimitado por bulevar Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires, con el objetivo de facilitar el acceso a la zona comercial por el festejo del domingo.

15/08/2026 | 08:14Redacción Cadena 3 Rosario

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Estacionamiento medido.

FOTO: Estacionamiento medido.

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Este sábado 15 de agosto, el estacionamiento medido será gratuito en parte del centro de Rosario con motivo del Día de las Infancias, que se celebra el domingo. La medida fue acordada entre la Municipalidad y comerciantes de la zona.

La disposición regirá durante toda la jornada en el sector delimitado por bulevar Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. De esta manera, no será necesario abonar el estacionamiento medido dentro de ese perímetro.

Según informó el municipio, el objetivo es facilitar el acceso al centro e incentivar las compras y paseos durante el fin de semana. La medida también se aplica en jornadas previas a otras fechas comerciales como Navidad, Reyes y los días de la madre y del padre.

Lectura rápida

¿Qué medida se implementará en Rosario? El estacionamiento medido será gratuito en parte del centro.

¿Quiénes acordaron esta medida? La Municipalidad y comerciantes de la zona.

¿Cuándo se llevará a cabo? El sábado 15 de agosto.

¿Dónde será gratuito el estacionamiento? En el sector delimitado por bulevar Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.

¿Por qué se implementa esta medida? Para facilitar el acceso al centro e incentivar las compras y paseos durante el fin de semana.

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