El Gobierno porteño lanzó una licitación para instalar una cafetería en el cemeterio de Recoleta

FOTO: El Gobierno porteño busca instalar una cafetería en el cementerio de Recoleta. (Foto: NA)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una licitación para instalar una cafetería dentro del Cementerio de la Recoleta, una iniciativa que generó cuestionamientos políticos y el reclamo de los propietarios de la parcela elegida para desarrollar el emprendimiento gastronómico.

Según denunciaron los dueños del lugar, no fueron informados sobre el procedimiento mediante el cual se habría realizado la expropiación y tampoco conocen dónde se encuentran actualmente los cuerpos de sus familiares que estaban sepultados allí.

El espacio tiene aproximadamente 25 metros cuadrados y está ubicado en un sector privilegiado del cementerio: a unos 100 metros del acceso principal, hacia la izquierda. La iniciativa contempla la transformación de una bóveda o área destinada a sepulturas en un local gastronómico.

Amanda Martí, legisladora porteña del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad, rechazó el proyecto y lo definió como "una nueva privatización del espacio público". "Se trata de la instalación de un kiosco o emprendimiento gastronómico en el histórico Cementerio de la Recoleta. Así lo entendemos y por eso lo rechazamos", afirmó Martí en diálogo con Cadena 3.

La dirigente vinculó la medida con otras concesiones promovidas por el Gobierno porteño para permitir la explotación privada de espacios verdes. Según indicó, durante este año se impulsaron proyectos similares en cerca de 20 plazas, parques y plazoletas de la ciudad.

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"Esta es una política que se desarrolla desde hace varios años y que impulsa el PRO. Ahora lo hace en el cementerio, pero antes avanzó sobre plazas, parques y plazoletas", sostuvo.

Martí consideró que estas iniciativas no responden a las necesidades de las personas que trabajan, estudian y viven en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, reclamó que los espacios públicos sean mantenidos en condiciones adecuadas para que puedan ser disfrutados por toda la población.

La legisladora también relacionó la concesión con el avance de los negocios inmobiliarios en territorio porteño. "El PRO desarrolla este negocio como parte de una avanzada más general de la especulación inmobiliaria, que ha tenido efectos muy nocivos en el acceso a la vivienda", señaló.

Además, cuestionó la política habitacional de la administración de la Ciudad y aseguró que el jefe de Gobierno "se jacta de los desalojos" en lugar de resolver los problemas sociales de los habitantes.

Desde el Cementerio de la Recoleta, las autoridades y el personal de seguridad impidieron el ingreso de periodistas al sector señalado y no permitieron registrar imágenes del lugar. Mientras tanto, la licitación continúa en marcha y los propietarios reclaman explicaciones sobre la situación legal de la parcela y el destino de los restos allí depositados.

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Informe de Mauricio Conti.