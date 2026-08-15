En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

San Lorenzo vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Boca visita a Platense con varios cambios en la formación antes de la Copa Sudamericana

El partido se juega este sábado desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López. Transmite Cadena 3, Cadena3.com, App y YouTube de la radio.

15/08/2026 | 08:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
ilustrativa.

FOTO: ilustrativa.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Boca visita esta noche a Platense en un encuentro válido por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura que tendrá la particularidad de que en el banco del equipo de Vicente López estará el técnico Martín Palermo, goleador e ídolo del equipo de La Ribera.

El partido se disputará desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López con Jorge Baliño como juez principal, Lucas Novelli en el VAR y transmisión de Cadena 3 Argentina.

El equipo dirigido por Martín Palermo suma cuatro puntos en el campeonato, luego de una victoria, un empate y dos derrotas y viene de conseguir un importante triunfo por 1-0 frente a Independiente en Avellaneda.

Platense llega además con poco descanso después de haber igualado 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, serie que deberá resolver el próximo miércoles en Chile.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Palermo podría administrar las cargas de algunos futbolistas debido al exigente calendario, aunque Juan Pablo Cozzani, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Franco Zapiola y Luciano Giménez aparecen entre los nombres con mayores posibilidades de mantenerse en el equipo.

Boca, por su parte, suma cinco unidades en la Zona A, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, y viene de igualar 1-1 con Vélez en su última presentación por el torneo local.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un momento de crecimiento y el martes derrotó 3-1 a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque el entrenador adelantó que realizará modificaciones pensando en la revancha del próximo martes en Asunción.

Entre los jugadores que podrían descansar aparecen Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano y Miguel Merentiel, mientras que Dylan Gorosito, Nicolás Figal y Milton Giménez cuentan con posibilidades de ingresar desde el comienzo.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Platense? Boca visita a Platense en un partido de la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

¿Quién es el técnico de Platense? El técnico de Platense es Martín Palermo.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se disputará esta noche a las 21.15.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López.

¿Por qué es importante este partido? Es importante porque ambos equipos buscan mejorar su posición en la Zona A del Torneo Clausura.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf