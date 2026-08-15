Boca visita a Platense con varios cambios en la formación antes de la Copa Sudamericana
El partido se juega este sábado desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López. Transmite Cadena 3, Cadena3.com, App y YouTube de la radio.
15/08/2026 | 08:52Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
Boca visita esta noche a Platense en un encuentro válido por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura que tendrá la particularidad de que en el banco del equipo de Vicente López estará el técnico Martín Palermo, goleador e ídolo del equipo de La Ribera.
El partido se disputará desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López con Jorge Baliño como juez principal, Lucas Novelli en el VAR y transmisión de Cadena 3 Argentina.
El equipo dirigido por Martín Palermo suma cuatro puntos en el campeonato, luego de una victoria, un empate y dos derrotas y viene de conseguir un importante triunfo por 1-0 frente a Independiente en Avellaneda.
Platense llega además con poco descanso después de haber igualado 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, serie que deberá resolver el próximo miércoles en Chile.
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"El Pirata" juega este sábado desde las 19 en Alberdi, por la quinta fecha, y llega entonado tras vencer a Banfield; mientras que la "Lepra" tiene la mira puesta en la Copa Libertadores. Transmite Cadena 3, Cadena3.com, App y YouTube de la radio.
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Palermo podría administrar las cargas de algunos futbolistas debido al exigente calendario, aunque Juan Pablo Cozzani, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Franco Zapiola y Luciano Giménez aparecen entre los nombres con mayores posibilidades de mantenerse en el equipo.
Boca, por su parte, suma cinco unidades en la Zona A, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, y viene de igualar 1-1 con Vélez en su última presentación por el torneo local.
El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un momento de crecimiento y el martes derrotó 3-1 a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque el entrenador adelantó que realizará modificaciones pensando en la revancha del próximo martes en Asunción.
Entre los jugadores que podrían descansar aparecen Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano y Miguel Merentiel, mientras que Dylan Gorosito, Nicolás Figal y Milton Giménez cuentan con posibilidades de ingresar desde el comienzo.
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Lectura rápida
¿Qué equipo visita a Platense? Boca visita a Platense en un partido de la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
¿Quién es el técnico de Platense? El técnico de Platense es Martín Palermo.
¿Cuándo se juega el partido? El partido se disputará esta noche a las 21.15.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López.
¿Por qué es importante este partido? Es importante porque ambos equipos buscan mejorar su posición en la Zona A del Torneo Clausura.