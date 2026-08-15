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San Lorenzo recibe a Unión en un duelo de necesitados

"El Ciclón" buscará reaccionar después del golpe sufrido en el clásico frente a Huracán. Transmite Cadena 3 Santa Fe.

15/08/2026 | 09:33Redacción Cadena 3

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San Lorenzo busca la recuperación ante Unión

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San Lorenzo recibirá este sábado a Unión de Santa Fe en el estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El encuentro, que está programado para las 14:30, se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain y se podrá seguir a través de Cadena 3 Santa Fe. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito llega golpeado luego de perder 2-0 como local ante Huracán en el clásico y acumula tres puntos sobre 12 posibles en el inicio del campeonato, por lo que necesita recuperarse ante su gente.

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"Pipo" prepara varios cambios y el principal será obligado: Orlando Gill fue expulsado ante Huracán y José Devecchi se perfila para reemplazarlo en el arco. Además, el entrenador volvería a utilizar una línea de cuatro defensores.

También se producirían los ingresos de Teo Rodríguez Pagano, Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi y Matías Reali, mientras que Facundo Gulli quedó descartado por una lesión. Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi continuarían formando la dupla de ataque.

Unión tampoco tuvo el comienzo esperado y suma cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, mientras que en la última fecha cayó 2-1 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Leonardo Madelón analiza recuperar a Lucas Ayala y darle la titularidad a Marcelo Estigarribia, mientras que Lucas Menossi continúa siendo la principal duda por un traumatismo sufrido en el último encuentro. Cristian Tarragona será nuevamente una de las referencias ofensivas del Tatangue.

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Lectura rápida

¿Qué partido se jugará este sábado?
San Lorenzo enfrentará a Unión de Santa Fe en el estadio Pedro Bidegain.

¿Quiénes son los árbitros del encuentro?
El árbitro será Leandro Rey Hilfer y el VAR estará a cargo de Diego Ceballos.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El partido está programado para las 14:30 del sábado.

¿Dónde se jugará el encuentro?
En el estadio Pedro Bidegain.

¿Por qué es importante para ambos equipos?
Ambos equipos buscan recuperarse en el campeonato tras un inicio complicado, San Lorenzo con tres puntos y Unión con cuatro unidades.

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