San Lorenzo recibe a Unión en un duelo de necesitados

San Lorenzo recibirá este sábado a Unión de Santa Fe en el estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El encuentro, que está programado para las 14:30, se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain y se podrá seguir a través de Cadena 3 Santa Fe. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito llega golpeado luego de perder 2-0 como local ante Huracán en el clásico y acumula tres puntos sobre 12 posibles en el inicio del campeonato, por lo que necesita recuperarse ante su gente.

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"Pipo" prepara varios cambios y el principal será obligado: Orlando Gill fue expulsado ante Huracán y José Devecchi se perfila para reemplazarlo en el arco. Además, el entrenador volvería a utilizar una línea de cuatro defensores.

También se producirían los ingresos de Teo Rodríguez Pagano, Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi y Matías Reali, mientras que Facundo Gulli quedó descartado por una lesión. Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi continuarían formando la dupla de ataque.

Unión tampoco tuvo el comienzo esperado y suma cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, mientras que en la última fecha cayó 2-1 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Leonardo Madelón analiza recuperar a Lucas Ayala y darle la titularidad a Marcelo Estigarribia, mientras que Lucas Menossi continúa siendo la principal duda por un traumatismo sufrido en el último encuentro. Cristian Tarragona será nuevamente una de las referencias ofensivas del Tatangue.

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