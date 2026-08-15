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Jugueterías de Salta registraron ventas similares a 2025, pero por debajo de la inflación

Desde la Cámara de Comercio e Industria provincial advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo y el creciente uso de tarjetas. También señalaron el impacto del contrabando y la presión impositiva.

15/08/2026 | 09:27Redacción Cadena 3

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Siguen cayendo las ventas en las jugueterías físicas. (Foto: ilustrativa/LN)

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Rubén Barrios, referente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, afirmó a Cadena 3 que las ventas de las jugueterías se mantienen en niveles nominales similares a los del año pasado, aunque aclaró que la comparación no contempla la inflación.

"Los números son bastante similares a los del año pasado, pero sabemos que hemos perdido si se tiene en cuenta la inflación", explicó.

Barrios atribuyó la situación a la disminución del poder adquisitivo y a la pérdida de puestos de trabajo. "Muy poca gente puede consumir lo mismo que antes y las tarjetas están que explotan", señaló sobre el creciente uso del financiamiento.

Además, identificó como principales dificultades la competencia ilegal y el contrabando, junto con la elevada presión impositiva. "La demanda está totalmente atomizada", concluyó.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Qué afirmó Rubén Barrios sobre las ventas de jugueterías? Las ventas se mantienen en niveles nominales similares a los del año pasado, sin considerar la inflación.

¿Qué factores afectan las ventas según Barrios? La disminución del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo son factores clave.

¿Cómo afecta el financiamiento a los consumidores? Muchos consumidores dependen del financiamiento debido a la pérdida de poder adquisitivo.

¿Cuáles son las principales dificultades del sector? La competencia ilegal, el contrabando y la elevada presión impositiva son las principales dificultades.

¿Qué conclusión saca Barrios sobre la demanda? La demanda está totalmente atomizada en el mercado actual.

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