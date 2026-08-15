Jugueterías de Salta registraron ventas similares a 2025, pero por debajo de la inflación

Rubén Barrios, referente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, afirmó a Cadena 3 que las ventas de las jugueterías se mantienen en niveles nominales similares a los del año pasado, aunque aclaró que la comparación no contempla la inflación.

"Los números son bastante similares a los del año pasado, pero sabemos que hemos perdido si se tiene en cuenta la inflación", explicó.

Barrios atribuyó la situación a la disminución del poder adquisitivo y a la pérdida de puestos de trabajo. "Muy poca gente puede consumir lo mismo que antes y las tarjetas están que explotan", señaló sobre el creciente uso del financiamiento.

Además, identificó como principales dificultades la competencia ilegal y el contrabando, junto con la elevada presión impositiva. "La demanda está totalmente atomizada", concluyó.

Informe de Elisa Zamora.