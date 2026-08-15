¿Fin de semana gris en Córdoba? Cómo seguirá el tiempo y cuándo volverá el sol

Córdoba continuará con cielo mayormente cubierto, elevada humedad y lloviznas hasta el lunes. El sol recién volverá a imponerse desde el martes, cuando ingrese viento sur con aire más frío y seco, según anticipó Marcelo Madelón, meteorólogo del Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

"Está difícil que salga el sol. Puede ser que tengamos algunos minutos esta tarde, pero todavía nos quedan tres días con mucha nubosidad", explicó Madelón a Cadena 3.

Para este sábado se espera viento del noreste, un elevado porcentaje de humedad y una temperatura máxima de 16 grados. Aunque podría registrarse alguna aparición momentánea del sol durante la tarde, el especialista advirtió que las nubes continuarán durante el domingo y el lunes.

Incluso, para el comienzo de la semana se prevén lloviznas y algunas precipitaciones. El cambio más marcado llegará el martes, cuando el viento rote al sector sur y aporte aire más frío y seco.

"Recién el martes comienza a despejarse. A partir de ese día y durante todo el resto de la próxima semana va a aparecer el sol", señaló. De acuerdo con el pronóstico, habrá jornadas mayormente soleadas entre el martes y el domingo.

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Madelón aclaró que las lloviznas registradas durante las últimas horas prácticamente no generan acumulación de agua. "A la hora de medir la precipitación, no llega ni siquiera a 0,1 milímetros", precisó.

Sin embargo, destacó que la elevada humedad, las nieblas, la nubosidad y la escasa intensidad del viento contribuyen a disminuir momentáneamente el riesgo de incendios forestales.

Córdoba atraviesa la época más seca y peligrosa del año, cuando los primeros aumentos de temperatura y los vientos de agosto favorecen la propagación del fuego. Según el meteorólogo, las actuales condiciones permitieron que hasta ahora no se produjeran incendios de gran magnitud.

No obstante, pidió extremar las precauciones desde la próxima semana, cuando mejore el tiempo y comiencen a subir las temperaturas máximas.

Entrevista de "Titi" Ciabattoni.