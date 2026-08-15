Gimnasia visita a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense

Gimnasia y Esgrima visita esta tarde a Estudiantes en un partido válido por la quinta fecha del Torneo Clausura en el cual ambos buscarán un triunfo, el primero para alcanzar la cima de la Zona B y el segundo para alejarse de los puestos del fondo de la Zona A, y en lo que será una nueva edición del clásico de La Plata.

El encuentro se llevará a cabo desde las 16.45 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por el interzonal de la citada jornada del certamen, será controlado por el árbitro Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR y la transmisión será de Cadena 3 La Plata, Cadena3.com, App y YouTube de la radio.

El equipo dirigido por Alexander Medina llega al clásico en medio de una semana determinante, luego de igualar 1-1 como local ante Universidad Católica de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y a pocos días de disputar la revancha en Santiago.

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El entrenador uruguayo mantiene varias incógnitas debido al desgaste físico y uno de los futbolistas cuya presencia está en duda es Guido Carrillo, mientras que Tiago Palacios viene de sufrir un fuerte golpe ante Universidad Católica y Eric Meza también está en evaluación.

Ante estas situaciones, el delantero Joaquín Correa aparece como una de las alternativas y podría ser parte del conjunto titular.

Por su parte, Gimnasia tiene un presente completamente diferente, ya que, el equipo conducido por Ariel Pereyra ganó sus últimos tres partidos, suma nueve puntos sobre 12 posibles y viene de derrotar 2-0 a Barracas Central.

Pereyra también analiza modificaciones y podría disponer cambios para reforzar el mediocampo. Germán Conti recibió el alta médica, pero Juan Cruz Cortazzo conserva posibilidades de continuar como titular, mientras que Agustín Auzmendi y Agustín Colazo compiten por un lugar en el ataque.

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