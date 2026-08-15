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Oreste Berta fue distinguido por el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti

El joven mandatario de la ciudad natal del 'Mago' visitó Alta Gracia para conocerlo y entregarle una placa con el reconocimiento. 

15/08/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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El intendente Viotti le entrega la distinción de su ciudad a Berta

FOTO: El intendente Viotti le entrega la distinción de su ciudad a Berta

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El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, visitó ayer Alta Gracia para entregarle un reconocimiento especial a Oreste Berta, en nombre de la ciudad donde nació y creció:

Oreste, en su casa de Alta Gracia, recibió al intendente de Rafaela, Viotti

"El intendente de la ciudad de Rafaela distingue a Oreste Berta en testimonio de orgullo y gratitud por su brillante trayectoria en el automovilismo y la industria automotriz. Un talento rafaelino cuyo legado e innovación trascienden fronteras".  Reza el texto del homenaje, firmado por  el mismo Viotti.

Oreste y el libro de sus tareas para el joven intendente Viotti

Acompañada por nuestro amigo, el periodista especializado Víctor Fux del diario 'La Opinión', local, esta delegación oficial también le entregó al 'Mago de Alta Gracia' presentes de la Subcomisión de Automovilismo del Club Atlético Rafaela por el centenario de las primeras '500 Millas Argentinas'.

Víctor Fux también le dejó a Oreste su obra, "300 Indy", que relata la histórica visita del USAC al óvalo rafaelino en 1971

Viotti compartió este momento en el domicilio familiar de Oreste de la localidad cordobesa, donde además de conocerlo personalmente, con su esposa Liliana -también rafaelina- y a su hija Cheryl -que coordinó la visita-, disfrutaron de una prolongada charla, que se extendió para el recuerdo de la Rafaela de sus infancias y juventudes.

El 'Club Atlético Rafaela' también se hizo con un presente del centenario de las '500 Millas Argentinas'

Un Berta muy animado, agradeció la visita, la distinción y los presentes, del intendente y su pequeña comitiva.

Cadena 3 Motor, con fotografías de Prensa Municipalidad de Rafaela.

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