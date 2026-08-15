Adorni: de las casi 5.000 preguntas del Congreso a las 20 de la Justicia que pueden ser claves

La causa contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito acumuló varios giros y revelaciones y, ahora, el fiscal Gerardo Pollicita espera por las respuestas a las 20 preguntas que solicitó por las inconsistencias en su patrimonio, que pueden ser claves para determinar cómo continuará su situación judicial.

Desde que estalló el escándalo por el polémico viaje de su esposa Bettina Angeletti junto con la comitiva oficial a Nueva York, el exfuncionario quedó en la mira y se comenzaron a conocer detalles sobre sus bienes y gastos que derivaron en una investigación judicial.

Adorni había dado algunas respuestas en una entrevista como también en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2026. Allí, recibió casi 5.000 preguntas, en donde afrontó varias relacionadas a su situación patrimonial.

Sin embargo, la investigación del fiscal arrojó que “los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”. Por eso, el pasado lunes el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11 intimó a Adorni con 20 preguntas para justificar su situación patrimonial, la de su esposa y la del grupo familiar en su conjunto desde su asunción en la función pública el 14 de diciembre de 2023 hasta su renuncia el 27 de junio de 2026.

La Justicia apuntó que Adorni percibió 35 haberes durante el tiempo que se mantuvo en el cargo, que junto con los ingresos de Angeletti ascienden a $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos del grupo familiar registrados en el mismo período fueron de $272.820.832,20, lo que deja una diferencia de $43.068.549.

A esto se suman gastos en dólares por US$ 402.578,12, que para el fiscal “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”. Pollicita le dio 15 días al exfuncionario para que responda a los 20 puntos planteados sobre sus bienes y sus gastos. Sin embargo, según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal advierte que hay posibilidad de que la defensa solicite una prórroga para entregar la documentación requerida.

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• Las 20 dudas de la Justicia que Adorni debe responder

-El origen de los dólares estadounidenses en efectivo en el país declarados en las Declaraciones Juradas de los ejercicios investigados.

-Sobre los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, deberá acreditar su existencia y fecha cierta, la efectiva entrega de los fondos, su aplicación y la evolución de las obligaciones.

-La fuente de los fondos empleados para la adquisición de un automotor marca Jeep.

-El origen de los fondos destinados a la compra del lote 380 del Country Indio Cuá.

-La procedencia de los fondos destinados a la remodelación integral de la vivienda del lote 380 del Country Indio Cuá, específicamente los US$ 245.000 al contratista Matías Tabar.

-La fuente de los fondos abonados a Tabar por los muebles del inmueble de Miró 550, cuyo precio fue pagado en dólares y en efectivo.

-El origen de los fondos empleados para la compra del inmueble de Miró 550, así como la naturaleza y los términos de dicha operación.

-El origen, la naturaleza y el respaldo de los ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias o exentos que el ex funcionario invocó en sus Declaraciones Juradas, así como de los bienes recibidos por herencia, legado o donación declarados.

-La fuente del dinero en efectivo empleado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.

-La razón y las condiciones de la reiterada utilización de terceros para adquirir los bienes y afrontar pagos.

-El detalle de su operatoria con criptoactivos y en particular, el origen del capital con el que afirma haberla iniciado.

-La forma en que concilia el nivel de gastos y movimientos financieros acreditado en sus cuentas, sus tarjetas de crédito y sus billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.

-Respecto de los veinte comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en los años 2024 o 2025, por un monto mayor a 6 millones de pesos, tendrá que explicar si las operaciones que documentan se concretaron efectivamente, su estado de cancelación y, en su caso, la fecha, el medio de pago empleado y el origen de los fondos.

-En caso de haberse cancelado las deudas con el Banco Galicia, la fecha, el pagador, el medio de pago y el origen de los fondos con que se afrontó esa cancelación.

-La causa y el medio de pago de los honorarios notariales facturados por la escribana Adriana Mónica Nechevenko por las tres operaciones inmobiliarias del matrimonio.

-La razón por la cual personas de su entorno registran consumos como usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas a Adorni.

-Si la facturación emitida por una concesionaria automotor por más de 4 millones de pesos corresponde a la adquisición de un rodado no declarado.

-El concepto y el origen de las acreditaciones de carácter no salarial recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación.

-El criterio con que determinó el valor de las mejoras incorporadas al inmueble de Miró 550.

-La forma de valuación y el origen de los fondos aplicados a las mejoras declaradas sobre el lote 380 del Country Indio Cuá.

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En su exposición en Diputados en abril de este año, el ex jefe de Gabinete brindó algunas respuestas a las solicitudes de los legisladores con respecto a su patrimonio, los viajes que realizó y las dudas sobre su declaración jurada, que presentó el 10 de junio.

En la pregunta N° 1.780, fue consultado sobre la evolución de su dinero y de su cónyuge desde el comienzo de la función pública, como también si los viajes que realizó junto a acompañantes injustificados dentro de la estructura del Estado generó alguna erogación de dinero público.

Al respecto, expresó que el detalle de su evolución patrimonial se encontraba en su Declaración Jurada Patrimonial Integral. También que los bienes de su esposa y el grupo familiar fueron incluidos en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción (OA).

En la pregunta N° 559, Adorni se refirió al viaje en avión privado que realizó a Punta del Este junto a su familia y el conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio, cuyo costo y fondos quedaron en la mira.

“No existen registros de Viajes Financiados por Terceros ante la Oficina Anticorrupción en el marco del artículo 3 del Decreto 1179/2016, que refieren exclusivamente a viajes o estadías erogados por terceros ‘para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la participación en ellas’”, respondió. Además, aseguró que la OA “informó la inexistencia de conflictos de interés en el caso”.

Por otro lado, en la pregunta N° 548 se consultó si se iniciaron procedimientos de verificación o control sobre la evolución patrimonial del exfuncionario y si la OA recibió denuncias vinculadas.

El organismo confirmó que recibió denuncias entre el 11 y el 25 de marzo de 2026 y “ha realizado los análisis correspondientes sobre las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales del Sr. Manuel Adorni en expedientes de carácter reservado”. También que solo ante un requerimiento compartió ese anexo con la Fiscalía en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese momento, en la pregunta N° 1535, Adorni había justificado por qué no había presentado su Declaración Jurada: “Aún no venció el plazo para la presentación de la última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle del patrimonio integral del Jefe de Gabinete”.

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