Villa El Libertador se viste de fiesta para celebrar a la Virgen de Urkupiña

Villa El Libertador, una de las barriadas más populosas de la ciudad de Córdoba, se viste de fiesta este sábado con la celebración de la Virgen de Urkupiña, una de las principales expresiones de fe y tradición de la comunidad boliviana.

La jornada comenzó con actividad en la zona de la plaza de Villa El Libertador, donde se instalaron puestos de comidas típicas y se escucha música folclórica. En minutos comenzará la misa en la parroquia Nuestra Señora del Trabajo y, posteriormente, se realizará la tradicional procesión por avenida de Mayo y calle Gobernación.

Por el desarrollo de los festejos se implementaron cortes de tránsito en el sector. Personal de Defensa Civil y de la Policía Municipal de Tránsito trabaja en el lugar y los operativos se extenderán durante buena parte de la jornada.

Una tradición que cruza fronteras

Jaime, integrante de la comunidad boliviana y residente en Córdoba desde hace 27 años, contó que la celebración representa una manera de mantener vivas las tradiciones de su país.

“Hoy es la fiesta grande de Urkupiña en Cochabamba. Se hace durante tres días, viernes, sábado y domingo”, explicó. Para quienes emigraron, la festividad también funciona como un puente con la tierra de origen.

“Tratamos de vivir en otro país con nuestras costumbres y nos adaptamos también acá”, señaló Jaime, quien llegó a Córdoba siendo muy joven y cuyos hijos nacieron en Argentina.

La comunidad boliviana tiene una fuerte presencia en Villa El Libertador y, según relató, estas celebraciones permiten reencontrarse, compartir y mantener las raíces culturales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Comidas típicas y sabores bolivianos

La gastronomía ocupa un lugar central en los festejos. Entre los platos más tradicionales que pueden encontrarse durante la celebración aparecen el pique macho y el chicharrón.

El pique macho se prepara con papas fritas, salchichas, carne, ensalada, queso y huevo duro. Es, como lo definió Jaime, un plato “bien suculento”.

El chicharrón, en tanto, se elabora con carne de cerdo y se acompaña con mote y papa. La variedad de maíces utilizados en Bolivia también forma parte de esta tradición gastronómica.

En cuanto a las bebidas, en Bolivia son habituales preparaciones como la chicha, aunque Jaime explicó que esa bebida no suele conseguirse en la celebración cordobesa. Aquí, los festejos se acompañan principalmente con cerveza y vino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fe, música y encuentro comunitario

La música ya acompaña la actividad en la plaza mientras los vecinos se preparan para la entrada folclórica de la Virgen y la posterior procesión.

La celebración de Urkupiña no es solamente una expresión religiosa: también es un encuentro cultural que reúne a familias, vecinos y distintas generaciones de la comunidad boliviana asentada en Córdoba.

Así, durante la edición número 41 de la festividad, Villa El Libertador vuelve a convertirse en escenario de una tradición que nació en Bolivia, cruzó fronteras y encontró en el sur de la capital cordobesa un nuevo lugar para mantenerse viva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.