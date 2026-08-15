A una semana de la muerte de su papá, Messi podría volver a ser titular en Inter Miami

FOTO: Lionel Messi anota sus 2 1ros goles desde el Mundial e Inter Miami vence 4-2 al Atlético de San Luis

Lionel Messi tiene chances de ser titular este sábado en Inter Miami, que visitará desde las 21.30 de Argentina a Nashville SC en el Geodis Park, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS), luego de que el rosarino se entrenara con normalidad junto al resto del plantel y quedara a disposición del entrenador Guillermo Hoyos.

El capitán argentino participó de toda la práctica del viernes a la par de sus compañeros, después de haber regresado a la competencia el miércoles frente a León por la Leagues Cup.

Aquella noche, Messi comenzó entre los suplentes e ingresó para disputar los 45 minutos del segundo tiempo, apenas cuatro días después de la muerte de su padre, Jorge Messi.

Su presencia frente a Nashville todavía no está confirmada, pero el escenario deportivo cambió respecto de aquel encuentro: esta vez completó un entrenamiento junto al grupo y llegará con mayor preparación física, aunque la decisión final estará condicionada también por el delicado momento personal que atraviesa.

Hoyos fue especialmente cuidadoso al referirse al capitán y evitó anticipar qué decisión tomará para formar el equipo.

“Hay un gran dolor. Esto no es de un día para el otro”, expresó el entrenador, quien remarcó la necesidad de respetar los tiempos de Messi y acompañarlo durante el duelo.

El cuerpo técnico deberá resolver ahora si considera conveniente utilizarlo desde el comienzo o mantener la fórmula empleada ante León y darle minutos durante el desarrollo del partido.

En caso de comenzar entre los once, sería la primera titularidad de Messi desde el fallecimiento de su padre, después de una semana en la que viajó a Rosario para acompañar a su familia y posteriormente regresó a Estados Unidos.

El encuentro tendrá además una enorme importancia desde lo deportivo. Nashville lidera la Conferencia Este con 40 puntos e Inter Miami aparece inmediatamente detrás con 38, por lo que una victoria permitiría al conjunto de Florida superar a su rival y quedarse con la cima.

Los dos equipos llegan además golpeados por sus respectivas eliminaciones en la primera ronda de la Leagues Cup, por lo que deberán cambiar rápidamente el foco hacia el campeonato estadounidense.

Messi volvió a elegir el fútbol para atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida y, después de reaparecer durante 45 minutos ante León, este sábado podría dar un paso más y regresar directamente al equipo titular de Inter Miami.