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Quiso escapar de un control y atropelló a dos inspectores cerca de la Terminal de Córdoba

El operativo se desarrollaba sobre calle Tránsito Cáceres de Allende, en uno de los accesos a la Terminal 1. Los agentes detectaron que el conductor realizaba viajes sin estar inscripto en el registro municipal.

15/08/2026 | 11:11Redacción Cadena 3

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Atropellaron a inspector municipal cerca de la Terminal de Ómnibus. (Fernando Barrionuevo/Cadena 3)

FOTO: Atropellaron a inspector municipal cerca de la Terminal de Ómnibus. (Fernando Barrionuevo/Cadena 3)

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  1.

    Audio. Quiso escapar de un control y atropelló a dos inspectores cerca de la Terminal de Córdoba

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Un inspector municipal y una agente de la Policía de Córdoba fueron atropellados este sábado por un conductor que intentó escapar de un control de transporte ilegal en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la capital provincial.

El operativo se desarrollaba sobre calle Tránsito Cáceres de Allende, en uno de los accesos a la Terminal 1. Los inspectores detectaron que el automovilista realizaba viajes sin estar inscripto en el registro municipal correspondiente.

Cuando el personal se dispuso a notificarlo y avanzar con el secuestro del vehículo, el hombre reaccionó de manera agresiva e intentó darse a la fuga, pese a que los agentes ya le habían retenido la documentación.

Durante su intento de escape, realizó reiteradas maniobras hacia adelante y atrás y llegó a subir el automóvil a la vereda. De esa manera, puso en peligro a peatones que ingresaban o salían de la estación de colectivos.

Finalmente, el conductor logró abandonar el lugar después de embestir a uno de los inspectores y a una policía que había acudido como apoyo.

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/Fin Código Embebido/

Juan, el agente municipal atropellado, dijo a Cadena 3 que el automovilista "ya venía con una predisposición a no detenerse" y que los inspectores intentaron convencerlo para que desistiera. "Subió a la vereda, hizo marcha atrás y hacia adelante varias veces y golpeó a varias personas. Puso en riesgo la vida de los inspectores, de los policías, de los transeúntes y también la suya", precisó.

El inspector sufrió golpes en una rodilla, un tobillo y un codo al caer. La agente policial, en tanto, recibió lesiones en un brazo y en una uña. Ambos fueron atendidos en el lugar y, en principio, no presentaban heridas de gravedad.

El vehículo quedó identificado debido a que su conductor dejó la documentación en poder de los inspectores. El automóvil habría sido posteriormente secuestrado y el sospechoso detenido.

La circulación permaneció interrumpida durante algunos minutos mientras asistían a los heridos. Una vez finalizado el procedimiento, el control fue levantado y el tránsito recuperó su funcionamiento normal.

/Inicio Código Embebido/

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Informe de Fernando Barrionuevo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el sábado en la Terminal de Ómnibus? Un inspector municipal y una agente de la Policía de Córdoba fueron atropellados por un conductor que intentó escapar de un control de transporte ilegal.

¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas son un inspector municipal llamado Juan y una agente de la Policía de Córdoba.

¿Cuándo sucedió el incidente? El incidente ocurrió el sábado durante un control de transporte ilegal.

¿Dónde tuvo lugar el atropello? El atropello tuvo lugar en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la capital provincial, sobre calle Tránsito Cáceres de Allende.

¿Cómo se desarrolló la situación? El conductor intentó escapar al ser notificado por los inspectores, realizando maniobras peligrosas y atropellando a las víctimas.

¿Por qué es relevante este incidente? Es relevante porque pone de manifiesto los riesgos asociados a los controles de transporte ilegal y la agresividad de algunos conductores ante la autoridad.

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