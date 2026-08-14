Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 14 de agosto

En la jornada de hoy, viernes 14 de agosto de 2026, las cotizaciones del dólar presentan un panorama variado que impacta de lleno en la economía cotidiana de los argentinos. A través de las diferentes modalidades de cambio, los usuarios pueden observar diferencias notables en los valores. El dólar oficial, que es el que establece el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se encuentra en 1.460 pesos para la compra y 1.510 pesos para la venta, actualizándose por última vez a las 15:00 horas.

Por otro lado, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, se cotiza a 1.520 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta, con una actualización reciente a las 17:57 horas. Este tipo de cambio es frecuentemente utilizado por quienes buscan eludir las restricciones del mercado oficial y ha mostrado una tendencia a la suba en las últimas semanas.

Otra alternativa es el dólar mayorista, que ha cerrado en 1.479 pesos de compra y 1.488 pesos de venta. Este tipo de cambio se utiliza principalmente por las entidades financieras y empresas importadoras. La última actualización fue a las 14:51 horas del día de hoy.

En el mercado de valores, el contado con liquidación (CCL) se encuentra en 1.575,8 pesos de compra y 1.576,2 pesos de venta, proporcionando a los inversores una vía para mover capitales al exterior. El dólar bolsa también muestra un valor similar, cotizando a 1.519,2 pesos para la compra y 1.521,6 pesos para la venta, con las mismas horas de actualización que el blue. En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se ha fijado en 1.570,93 pesos para la compra y 1.573,18 pesos para la venta.

Adicionalmente, la cotización del dólar tarjeta también es de interés para los viajeros y quienes realizan compras en el exterior, con una cotización actual de 1.898 pesos de compra y 1.963 pesos de venta. Esto incluye el recargo adicional que se aplica en las transacciones realizadas con tarjeta de crédito fuera del país.

Las variaciones en las cotizaciones del dólar no son casualidad y responden a múltiples factores. La inflación, políticas cambiarias, las reservas del Banco Central y la dinámica del mercado son algunas de las variables que inciden en las fluctuaciones de estas cifras. En un contexto donde la confianza en el peso argentino se ve comprometida, muchos ciudadanos recurren al dólar como refugio de valor, lo que a su vez alimenta su demanda y eleva su precio.