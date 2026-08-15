TC Pick Up: Werner y Foton encabezan la primera práctica con piso mojado en el ''Fangio'' de Rosario

El líder del campeonato Mariano Werner, con la Foton Tunland G7, fue el líder del 1° Entrenamiento de la 7ª Fecha del TC Pick Up, que se presenta este fin de semana en el Autódromo Juan Manuel Fangio -4.000 mts.- de Rosario. Sus escoltas fueron Hernán Palazzo -Toyota- e Ignacio Faín -Ford-.

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Luego de las lluvias de la mañana, con el cielo cubierto y 14°C, la tanda de 40'' se desarrolló con piso mojado, por lo que todas las máquinas salieron calzadas con sus gomas con dibujo.

Con algunos sectores más anegados que otros, máquinas que no conseguían trasladar la potencia con comodidad y patinaban en muchas curvas, la dinámica de la pista fue mejorando con el correr del reloj y los tiempos de unos cuantos pilotos fueron bajando de a poco. Otros, mantuvieron mucha cautela.

Así, sobre el final, apareció la marca de Werner -1.55.396s- que dejó a todos muy lejos, seguido por Palazzo +1.172s, Faín +1.516s, Tobías Martínez -Chevrolet- +1.626s y Facundo Ardusso -Toyota- +1.671s, en el Top 5. Diego Azar -Fiat-, Marco Dianda -Ford-, Otto Fritzler -Ford-, Gustavo Tadei (h) -Toyota-, Gastón Mazzacane -Foton-, Diego De Carlo -VW- y Agustín Canapino -Chevrolet-, completaron el orden, trabajando con más tranquilidad.

Sin desmejoría de las condiciones -por ahora- y con la posibilidad de una pista más seca, se espera el 2° Entrenamiento a partir de las 11:50 hs.

Cadena 3 Motor, desde Rosario con Marcelo Ingaramo, Marcelo Cammisa y fotografías de ACTC Prensa