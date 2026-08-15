Belgrano recibe a Independiente Rivadavia y busca afirmarse en el Clausura

Belgrano volverá a presentarse ante su gente este sábado, cuando reciba a Independiente Rivadavia desde las 19 en el estadio Julio César Villagra, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro contará con transmisión de Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas.

El último campeón del fútbol argentino, dirigido por Ricardo Zielinski, buscará prolongar su recuperación y seguir escalando posiciones. "El Pirata" suma siete puntos y viene de conseguir un valioso triunfo por 2-0 ante Banfield en el estadio Florencio Sola, con goles de Lucas Passerini y Lisandro López.

Passerini volvió a convertir en medio de los rumores sobre un posible interés de Boca, mientras que Thiago Cardozo tuvo otra actuación destacada bajo los tres palos. El arquero atraviesa un buen momento y se mantiene como una de las piezas importantes del conjunto de Alberdi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Independiente Rivadavia, por su parte, llegará a Córdoba después de igualar 0-0 frente a Fluminense en el Maracaná, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Alfredo Berti mostró orden y generó varias oportunidades, pero se encontró con una sólida actuación del arquero Fábio.

La Lepra mendocina no pudo repetir el histórico triunfo conseguido en Río de Janeiro durante la fase de grupos, aunque dejó abierta la serie. La revancha se disputará el martes 18 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas, por lo que Berti podría realizar algunas modificaciones para administrar las cargas de sus futbolistas.

Belgrano e Independiente Rivadavia llegan con siete unidades, pero atravesados por objetivos inmediatos diferentes. El Pirata intentará aprovechar la localía para consolidarse en los primeros puestos, mientras que el conjunto mendocino buscará sumar sin perder de vista la definición de su serie continental.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

-