Sábado con lloviznas en Rosario: se espera una máxima de 16 grados

Rosario amaneció este sábado con 12,8 grados, lloviznas y cielo cubierto. La humedad alcanza el 100%, el viento sopla del este a 10 kilómetros por hora y la visibilidad es de 5 kilómetros. Durante la mañana se esperan lloviznas, con una temperatura cercana a los 12 grados. Por la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, con una máxima prevista de 16 grados.

Hacia la noche continuarían las condiciones inestables, con lluvias aisladas y una temperatura de alrededor de 13 grados. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% durante las distintas franjas del día.

Para los próximos días, se espera un descenso de las temperaturas: el domingo la máxima llegará a 18 grados, mientras que el martes se prevé una mínima de 9 y una máxima de 11 grados. El jueves comenzaría una recuperación, con 17 grados de máxima.