Sábado con lloviznas en Rosario: se espera una máxima de 16 grados
La ciudad registra 12,8 grados,humedad del 100% y cielo cubierto. Se prevén lluvias aisladas durante la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.
15/08/2026 | 08:09Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lluvia en Rosario.
Rosario amaneció este sábado con 12,8 grados, lloviznas y cielo cubierto. La humedad alcanza el 100%, el viento sopla del este a 10 kilómetros por hora y la visibilidad es de 5 kilómetros. Durante la mañana se esperan lloviznas, con una temperatura cercana a los 12 grados. Por la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, con una máxima prevista de 16 grados.
Hacia la noche continuarían las condiciones inestables, con lluvias aisladas y una temperatura de alrededor de 13 grados. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% durante las distintas franjas del día.
Para los próximos días, se espera un descenso de las temperaturas: el domingo la máxima llegará a 18 grados, mientras que el martes se prevé una mínima de 9 y una máxima de 11 grados. El jueves comenzaría una recuperación, con 17 grados de máxima.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual en Rosario es de 12,8 grados.
¿Qué condiciones climáticas se esperan para la mañana? Se esperan lloviznas con una temperatura cercana a los 12 grados.
¿Cómo será el clima hacia la noche? Hacia la noche continuarían las condiciones inestables, con lluvias aisladas y una temperatura de alrededor de 13 grados.
¿Qué se prevé para los próximos días? Se espera un descenso de las temperaturas, con máximas de 18 grados el domingo y mínimas de 9 grados el martes.
¿Cuándo comenzará la recuperación de temperaturas? La recuperación de temperaturas comenzaría el jueves, con una máxima de 17 grados.