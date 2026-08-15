Córdoba extendió la protección contra la bronquiolitis a los menores de un año

FOTO: Bronquiolitis: el anticuerpo está disponible en todos los vacunatorios de la provincia. (Gob. Cba)

Córdoba implementó este invierno una estrategia diferencial para prevenir las formas graves de bronquiolitis: a la vacunación de las embarazadas incorporó la administración de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal destinado principalmente a proteger a los lactantes frente al virus respiratorio sincicial (VRS).

María Soledad Álvarez, infectóloga y pediatra del Hospital Infantil Municipal (M.P. 31.023), explicó a Cadena 3 que la Provincia decidió complementar el esquema nacional de vacunación materna, vigente desde 2024. "En Córdoba, la bronquiolitis es una patología que todos los inviernos genera mucha demanda en los hospitales infantiles y en la atención pediátrica", señaló.

La especialista indicó que la vacunación durante el embarazo busca proteger especialmente a los bebés menores de seis meses. La estrategia provincial amplió esa cobertura mediante la incorporación de nirsevimab, un anticuerpo que ayuda a prevenir la enfermedad provocada por el VRS.

"A diferencia del resto del país, esta estrategia permite aumentar la cantidad de niños protegidos, sobre todo entre los lactantes menores de un año, que tienen mayor riesgo de desarrollar bronquiolitis y requerir una internación", sostuvo Álvarez.

Según precisó, el objetivo es reducir tanto el número de bebés que contraen la enfermedad como las hospitalizaciones y la carga general sobre el sistema sanitario infantil.

Aunque la temporada de circulación viral todavía no terminó, Álvarez afirmó que los primeros datos muestran una disminución respecto de 2025. "Vemos menos notificaciones de casos y en el hospital percibimos una menor demanda, tanto en la atención ambulatoria como en las internaciones", destacó.

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La infectóloga aclaró que todavía no es posible determinar un porcentaje definitivo debido a que la campaña y la circulación de los virus respiratorios continúan. Sin embargo, aseguró que "la cantidad de detecciones del virus respiratorio sincicial es mucho menor que la del año pasado".

Álvarez advirtió que la disminución observada no debe generar una relajación de las medidas preventivas, dado que todavía quedan semanas de bajas temperaturas y circulación viral.

La profesional recomendó que las embarazadas reciban la vacuna contra el VRS entre las semanas 32 y 36 semanas y seis días de gestación. De esa manera, los anticuerpos se transfieren al bebé y lo protegen durante sus primeros meses de vida.

Además, recordó que la estrategia provincial contempla la inmunización con anticuerpos monoclonales de los lactantes nacidos a partir del 1 de enero de 2026 cuyas madres no hayan recibido la vacuna durante el embarazo.

"Todavía falta tiempo de circulación viral. La vacunación materna continúa vigente y toda mujer embarazada que se encuentre dentro del período indicado puede vacunarse para proteger a su bebé cuando nazca", concluyó.

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Informe de Fernando Barrionuevo.