Día del Niño: qué conviene regalar y por qué no hay que obligarlos a compartir

En un contexto marcado por la amplia oferta de productos y la presencia constante de las pantallas, elegir un regalo para los niños puede convertirse en un desafío. En ese sentido, la psicopedagoga Mariana Savid, especialista en neuroeducación y miembro de Fundación LEA, la respuesta no pasa necesariamente por comprar un objeto, sino por ofrecer tiempo, atención y experiencias compartidas.

"¿Qué es lo que realmente les estamos regalando? No hablo de juguetes, sino de tiempo, presencia y de esa mirada que dice: 'Estoy acá con vos, con todos mis sentidos'", planteó Savid en diálogo con Cadena 3.

La especialista sostuvo que la naturaleza de la infancia no cambió y que los niños siguen necesitando el abrazo, la voz y la mirada de los adultos. Lo que se modificó, explicó, es el contexto en el que se desarrollan esos vínculos, atravesado ahora por celulares, computadoras y otras pantallas.

"Hay una presencia ausente de los adultos que se volvió una epidemia silenciosa. A veces estamos físicamente con ellos, pero en realidad estamos en otro lado", señaló. Según indicó, diferentes estudios advierten que muchos niños se sienten desplazados porque perciben que sus padres prefieren prestarles atención a los dispositivos.

Savid afirmó que esta situación puede generar sentimientos de soledad y afectar la autoestima, la seguridad emocional y el desarrollo infantil.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Regalar tiempo y experiencias

Frente a este escenario, la psicopedagoga recomendó regalar paseos, actividades familiares o juegos de mesa en los que también participen los adultos. "Se me ocurre regalarles un programa compartido, experiencias o un juego de mesa donde juguemos nosotros también", expresó.

También propuso recuperar juegos tradicionales, como las carreras con una cuchara y una papa o las rondas con regalos envueltos en varias capas de papel. Aunque puedan parecer propuestas antiguas, aseguró que resultan novedosas para muchos niños actuales.

"No se trata de eliminar la tecnología, porque sería irreal y absurdo, sino de ponerla en su lugar. El celular es una herramienta, no un dios. Su función es facilitar y no absorber completamente nuestra atención", remarcó.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de incorporar un "reseteo digital": una desconexión programada, sostenida y periódica que permita recuperar el equilibrio y mejorar el bienestar de adultos y niños.

Savid también reivindicó el aburrimiento como una parte fundamental del desarrollo. Explicó que esos momentos permiten que los chicos desplieguen su imaginación, creen juegos y aprendan a resolver situaciones por sus propios medios. "Es fundamental recuperar y sostener el aburrimiento, porque es allí donde los niños aprenden a resolver conflictos, imaginar y construir su propio mundo", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Por qué no hay que obligarlos a compartir

La especialista también fue contundente al responder si los niños deben compartir inmediatamente aquello que reciben: "No, por supuesto que no". Explicó que, cuando un niño se siente verdaderamente dueño de sus pertenencias y sabe que serán respetadas, puede decidir compartirlas sin miedo. Para Savid, esa elección voluntaria constituye la auténtica generosidad. "Muchas veces le exigimos que comparta apenas está abriendo un regalo. Antes de que termine de sacar el papel, ya hay una mano adulta empujándolo a prestarlo porque tiene que ser generoso", describió.

Según indicó, esa presión puede interrumpir un proceso natural del desarrollo. El apego inicial hacia un juguete no representa necesariamente egoísmo, sino que forma parte de la construcción de la identidad.

"El ‘mío’ es el primer paso para entender después el 'tuyo' y el 'nuestro'. Si nos saltamos ese escalón, podemos generar ansiedad, berrinches o una falsa generosidad, en la que el chico presta por miedo al adulto y no por un deseo genuino", explicó.

Como alternativa, recomendó que cada niño tenga un cajón, un estante o un espacio destinado a aquellos objetos que considera personales e intransferibles. A la vez, la familia puede establecer otros lugares donde se guarden juguetes y elementos de uso compartido.

También sugirió permitir que el niño explore y disfrute el regalo durante un tiempo antes de pedirle que lo preste. "Compartir no es automático. Se aprende después de haberlo disfrutado en solitario, cuando el deseo de mostrárselo al otro nace de él", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Los dispositivos no son juguetes

Al referirse a los productos menos recomendables, Savid aclaró que "ni los celulares ni las tablets son juguetes". Además, aconsejó elegir propuestas simples que demanden una participación activa del niño. “Mientras menos haga el juguete, más va a interactuar el chico y más va a surgir su imaginación", resumió.

Finalmente, sostuvo que los recuerdos más significativos de la infancia no suelen estar ligados al tiempo frente a una pantalla ni al valor económico de un objeto.

"Los niños se van a acordar del tiempo compartido, de los abrazos, de las risas y de la certeza de que, por un momento, nos detuvimos, pusimos el celular en modo avión y nos dedicamos a jugar o a pasear con ellos", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Carolina Amoroso.