Estatales de San Luis reclamaron que el 15% de aumento pendiente se pague este mes

FOTO: San Luis: el salario estatal promedio quedó por debajo de una canasta sindical.

Los sindicatos estatales de San Luis reclamaron al Gobierno provincial que adelante para este mes el pago completo del 15% restante del aumento salarial anunciado para el sector.

Fernando Gatica, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), explicó a Cadena 3 que el incremento acordado fue del 20%, pero hasta el momento solamente se abonó un 5%.

"Solicitamos que este mes se pague el total de lo adeudado en materia salarial. Se anunció un aumento del 20%, se abonó un 5% y pedimos que el 15% restante se pague ahora en una sola cuota", señaló.

Además, el Frente Intersindical exigió que las sumas no remunerativas sean incorporadas al salario básico y que el Ejecutivo provincial convoque a una mesa de negociación para discutir una recomposición salarial.

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Informe de Alejandro Heredia.