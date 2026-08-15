Estatales de San Luis reclamaron que el 15% de aumento pendiente se pague este mes
El Frente Intersindical pidió al Gobierno provincial que complete en una sola cuota el incremento salarial anunciado. También solicitó incorporar las sumas no remunerativas al básico y abrir una mesa de negociación.
15/08/2026 | 09:12Redacción Cadena 3
FOTO: San Luis: el salario estatal promedio quedó por debajo de una canasta sindical.
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Panorama Federal
Los sindicatos estatales de San Luis reclamaron al Gobierno provincial que adelante para este mes el pago completo del 15% restante del aumento salarial anunciado para el sector.
Fernando Gatica, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), explicó a Cadena 3 que el incremento acordado fue del 20%, pero hasta el momento solamente se abonó un 5%.
"Solicitamos que este mes se pague el total de lo adeudado en materia salarial. Se anunció un aumento del 20%, se abonó un 5% y pedimos que el 15% restante se pague ahora en una sola cuota", señaló.
Además, el Frente Intersindical exigió que las sumas no remunerativas sean incorporadas al salario básico y que el Ejecutivo provincial convoque a una mesa de negociación para discutir una recomposición salarial.
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Lectura rápida
¿Qué reclaman los sindicatos estatales? El pago completo del 15% restante del aumento salarial.
¿Quién es Fernando Gatica? Es el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
¿Cuánto se acordó como aumento salarial? Se acordó un aumento del 20%.
¿Qué se ha abonado hasta ahora? Hasta el momento se ha abonado un 5%.
¿Qué más exige el Frente Intersindical? Que las sumas no remunerativas sean incorporadas al salario básico y una mesa de negociación para discutir una recomposición salarial.