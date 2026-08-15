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La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el 3 y 4 de octubre

La multitudinaria manifestación de fe partirá desde el barrio porteño de Liniers y recorrerá unos 60 kilómetros hasta la basílica. El lema será "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

15/08/2026 | 09:18Redacción Cadena 3

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La Peregrinación Juvenil de Luján será el 3 y 4 de octubre.

FOTO: La Peregrinación Juvenil de Luján será el 3 y 4 de octubre.

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La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján ya tiene fecha confirmada: se realizará entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre y volverá a congregar a miles de fieles de distintos puntos del país.

La caminata mantendrá su recorrido habitual, con partida desde el barrio porteño de Liniers y llegada a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, luego de aproximadamente 60 kilómetros.

Para esta edición, los organizadores eligieron el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", que acompañará una de las expresiones religiosas más multitudinarias de la Argentina.

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Informe de Mauricio Conti.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján.

¿Quiénes participan en la peregrinación? Miles de fieles de distintos puntos del país.

¿Cuándo se realizará la peregrinación? Entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre.

¿Dónde comienza y termina la caminata? Comienza en el barrio porteño de Liniers y termina en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

¿Qué lema se eligió para esta edición? “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

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