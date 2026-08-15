La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el 3 y 4 de octubre

FOTO: La Peregrinación Juvenil de Luján será el 3 y 4 de octubre.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján ya tiene fecha confirmada: se realizará entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre y volverá a congregar a miles de fieles de distintos puntos del país.

La caminata mantendrá su recorrido habitual, con partida desde el barrio porteño de Liniers y llegada a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, luego de aproximadamente 60 kilómetros.

Para esta edición, los organizadores eligieron el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", que acompañará una de las expresiones religiosas más multitudinarias de la Argentina.

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Informe de Mauricio Conti.