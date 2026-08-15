Al menos 38 muertos tras el terremoto de 7,7 que sacudió la costa de Indonesia
El sismo provocó derrumbes y deslizamientos de tierra en la isla de Flores. Unas 2.000 personas fueron evacuadas y dos continuaban desaparecidas.
15/08/2026 | 09:06Redacción Cadena 3
FOTO: 38 muertos tras el terremoto de 7,7 que sacudió a Indonesia. (Foto: AFP)
Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este sábado la isla de Flores, en Indonesia, y dejó al menos 38 muertos, seis heridos graves y dos personas desaparecidas. El movimiento causó derrumbes, deslizamientos de tierra y daños en rutas y centros de salud.
El sismo se registró alrededor de las 6, hora local —las 19 del viernes en Argentina— y tuvo su epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se originó a una profundidad aproximada de 10 kilómetros y fue seguido por varias réplicas.
De acuerdo con la agencia Associated Press, los rescatistas recuperaron 38 cuerpos en las regiones de Sikka, Manggarai Occidental y Manggarai Oriental. Ocho de las víctimas fueron encontradas bajo un deslizamiento de tierra en la localidad de Reok.
Además, seis personas con heridas graves fueron trasladadas a hospitales cercanos. Los equipos de emergencia continuaban buscando a otras dos que habrían quedado sepultadas bajo toneladas de barro.
Las primeras imágenes difundidas después del terremoto mostraron viviendas y edificios derrumbados, estructuras dañadas y calles cubiertas de escombros. El fenómeno también afectó las comunicaciones y dificultó el acceso a las localidades más golpeadas.
Los deslizamientos interrumpieron la carretera Trans-Flores, una ruta montañosa de aproximadamente 700 kilómetros que atraviesa la isla. Los cortes complicaron el traslado de rescatistas y la llegada de alimentos, medicamentos y otros suministros.
Debido a la geografía de la región, formada por numerosas islas y áreas de difícil acceso, las autoridades desplegaron un helicóptero para transportar personal de emergencia y asistencia humanitaria.
Como medida preventiva, varios centros de salud fueron evacuados mientras se evaluaban los daños en sus estructuras. Imágenes de la televisión local mostraron a pacientes atendidos en el exterior y a médicos y enfermeros retirando camas, tubos de oxígeno y soportes para suero.
Los hospitales instalaron áreas de atención al aire libre para continuar asistiendo a los heridos. En tanto, alrededor de 2.000 habitantes de la regencia de Nagekeo abandonaron sus viviendas y se trasladaron a refugios temporales por temor a nuevas réplicas.
El terremoto se sintió con fuerza en gran parte de Flores y también fue percibido en otras regiones del país. Se reportaron daños en Labuan Bajo, una de las principales vías de acceso al Parque Nacional de Komodo, y en Bima, dentro de la vecina provincia de Nusa Tenggara Occidental.
Por tratarse de un terremoto submarino y de poca profundidad, las autoridades emitieron inicialmente una alerta de tsunami para sectores de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Célebes del Sur y Célebes Sudoriental.
Los residentes de las zonas costeras recibieron la indicación de alejarse de las playas y dirigirse hacia terrenos elevados. Horas después, la advertencia fue levantada debido a que el monitoreo no detectó variaciones significativas en el nivel del mar.
Las tareas de búsqueda y asistencia continuaban en las distintas regiones afectadas, mientras las autoridades evaluaban el alcance total de los daños.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Indonesia? Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la isla de Flores, causando al menos 38 muertos y dos desaparecidos.
¿Quiénes están involucrados? Los rescatistas y autoridades locales están trabajando en la recuperación y asistencia a los afectados.
¿Cuándo ocurrió el sismo? El terremoto se registró este sábado a las 6, hora local.
¿Dónde fue el epicentro? El epicentro se ubicó unos 62 kilómetros al noroeste de Ende.
¿Por qué se emitió una alerta de tsunami? Se emitió una alerta debido a que fue un terremoto submarino y de poca profundidad, pero fue levantada posteriormente.