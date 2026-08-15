Día Mundial del Reiki: qué es y cómo funciona esta práctica de origen japonés en Rosario

En el marco del Día Mundial del Reiki, Fernando Cavia, maestro de Reiki de Rosario, explicó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que se trata de una técnica de origen japonés con más de 100 años de historia. Según señaló, parte de una mirada integral de las personas, que contempla aspectos físicos, energéticos, mentales y emocionales. "Nosotros como personas somos seres holísticos", explicó, y sostuvo que estos distintos planos pueden influirse entre sí.

Cavia detalló que el Reiki trabaja sobre el plano energético a través de los chakras, que definió como centros de energía distribuidos a lo largo del cuerpo. "Lo que hace el Reiki es, como es una técnica de canalización de energía, proveerle a cada chakra, a cada centro de energía, la energía suficiente", explicó. Según indicado, el objetivo es acompañar procesos de armonización en distintos aspectos de la persona.

El especialista también explicó cómo se inicia una persona en esta práctica. "Nosotros como personas nacemos con la capacidad de canalizar esta energía por naturaleza", afirmó. Según contó, el primer nivel incluye una iniciación que describe como una "profunda limpieza energética" y busca que la persona pueda reconectarse con esa capacidad para canalizar energía tanto para sí misma como para otras personas.

Ante quienes no creen en este tipo de técnicas, Cavia planteó que no se trata de una cuestión de fe. "Lo primero que le diría es que no es una cuestión de fe, es solamente probar", sostuvo. En ese sentido, recomendó informarse antes de comenzar y conocer la experiencia de quienes practican Reiki. También aclaró que esta práctica no busca reemplazar los tratamientos médicos: "Va a actuar siempre como complemento".

Sobre las clases, explicó que el primer nivel incluye conceptos históricos y vinculados con los chakras, además de un autotratamiento compuesto por "12 posiciones fijas a lo largo de todo el cuerpo". Luego de la iniciación, comienza un período de 30 días de autotratamiento. "Los 30 días es el proceso más intenso", indicó, aunque remarcó que la capacidad de canalizar energía permanece.

Finalmente, Cavia señaló que el Reiki puede llevar a las personas a observar aspectos de su vida que antes no tenían identificados. "El Reiki no les va a generar eso, sino que lo que va a hacer en realidad es que te va a mostrar lo que ya está", explicó. Para el maestro rosarino, se trata de un proceso gradual en el que cada persona toma sus propias decisiones y puede incorporar nuevas herramientas para afrontar situaciones de la vida cotidiana.

Entrevista de Jonatan Raimundo.